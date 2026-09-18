El Levante estalla contra Tebas tras el caos del temporal

El consejero delegado del Levante UD, José Danvila, ha remitido una carta formal al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la que solicita una "reflexión profunda" acerca de los horarios de los partidos y la gestión de las alertas meteorológicas. Esta reclamación se produce apenas unas horas después de la repentina suspensión del encuentro que iba a enfrentar al equipo local contra el Athletic Club a causa de la fuerte tormenta que azotó la capital del Turia. El club granota considera inaceptable la falta de previsión, que dejó a sus seguidores en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre frente a las inclemencias del tiempo.

En la misiva enviada a la sede de la patronal futbolística, la entidad valenciana insta a revisar los criterios de suspensión de encuentros. Según detalla el propio comunicado emitido por la institución deportiva, la gran indignación radica en que la afición no tuvo conocimiento oficial de la cancelación del choque hasta la misma hora en la que estaba previsto el pitido inicial. Desde el Levante UD insisten en que lo sucedido este miércoles debe servir como un punto de inflexión para aprender y mejorar los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia dictadas por los organismos oficiales.

Pese a la frustración por la falta de comunicación por parte de LaLiga, la directiva ha querido agradecer el comportamiento ejemplar de sus aficionados. Durante la noche, una tromba de agua torrencial obligó a mantener a cientos de espectadores resguardados en las zonas cubiertas ubicadas bajo la grada. Tuvieron que permanecer en estas áreas de seguridad hasta que la intensidad de las precipitaciones disminuyó lo suficiente como para permitir una evacuación ordenada y segura del recinto, una tarea en la que el personal de seguridad del club resultó determinante.

Con el fin de paliar los contratiempos ocasionados a sus seguidores, el Levante ha anunciado medidas inmediatas respecto a la gestión de los pases de temporada. La dirección asegura que el encuentro suspendido no penalizará a ningún abonado en el cómputo final de asistencia, un registro que influye directamente en las campañas de fidelización del equipo. Asimismo, aquellos seguidores que no puedan acudir al estadio en la nueva fecha programada tendrán la posibilidad de liberar su asiento sin sufrir ningún tipo de pérdida de derechos.

De forma paralela, el club ha activado la devolución de las entradas adquiridas para el duelo cancelado. Los aficionados que compraron sus localidades a través de internet recibirán el reembolso de manera automática en el mismo método de pago que utilizaron. Por su parte, quienes acudieron directamente a las taquillas del feudo levantinista podrán solicitar el dinero de forma presencial o enviando un correo electrónico. Finalmente, el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato regular se disputará el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas en el Ciutat de València, momento en el que se espera que la situación climatológica permita el normal desarrollo del evento.