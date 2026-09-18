La Quiniela celebra 80 años de historia e incorpora partidos de fútbol femenino

El mítico juego que ha acompañado a generaciones de españoles, conocido por todos como la quiniela, alcanza sus ocho décadas de existencia. Este clásico sistema de pronósticos sobre la liga nacional reparte millones de euros entre los participantes y, para celebrar este hito, introduce una novedad destacada: la inclusión permanente de cuatro encuentros de la Liga F en su boleto habitual.

A lo largo de su dilatada trayectoria, esta apuesta deportiva ha distribuido más de 8.000 millones de euros en premios. Su época de mayor esplendor tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XX, un periodo en el que únicamente la lotería tradicional lograba competir con su enorme arraigo popular.

El origen oficial se remonta al 22 de septiembre de 1946. En aquel primer formato, el impreso constaba de apenas siete partidos con un coste de dos pesetas, y la dificultad radicaba en que los usuarios debían acertar el resultado exacto de los choques. Ese día se validaron más de 38.000 participaciones y el mayor bote apenas equivaldría hoy a unos 15.000 euros tras actualizar el coste de la vida.

Solo dos años más tarde, en 1948, el sistema evolucionó hacia el esquema que ha permanecido casi inalterado hasta nuestros días: catorce partidos y tres opciones por cada uno, el legendario método del 1X2. Esta fórmula premiaba a los acertantes de catorce y trece pronósticos, ampliándose el abanico a lo largo de las décadas posteriores para recompensar también a quienes lograban once o diez aciertos.

Una de las grandes innovaciones llegó en 1988 con la instauración del pleno al quince, que en 2014 pasó a exigir el acierto del número de goles. Como anécdota, no fue hasta octubre de 2017 cuando este decimoquinto choque correspondió por primera vez a un duelo de la máxima categoría femenina.

Entre los ganadores más ilustres destaca Gabino Moral Sanz, un joven agricultor que en febrero de 1968 selló su resguardo decidiendo los resultados con un dado. Se convirtió en el único acertante de la jornada, llevándose más de 30 millones de pesetas. Su figura fue utilizada por el Patrimonio de Apuestas Mutuas para promocionar el juego, desatando la fiebre nacional por los pronósticos.

El récord absoluto en cuanto a cuantía económica se registró mucho después, ya en la era de la moneda única europea. Un resguardo validado el 2 de octubre de 2005 en la localidad tarraconense de Reus otorgó a su afortunado dueño un botín superior a los 9.089.000 euros, consolidando al formato como un auténtico catalizador de ilusiones.

Este fenómeno también dejó su huella en el celuloide. Películas clásicas como La quiniela (1960) de Ana Mariscal o Jenaro, el de los catorce (1974) con Alfredo Landa atestiguan el impacto sociológico de buscar la suerte cada fin de semana.

Más allá de los premios, el dinero generado ha impulsado históricamente fines sociales y deportivos, desde las becas del Plan ADO hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona. En la actualidad, según la normativa vigente, un porcentaje sustancial del impuesto sobre estas actividades se reparte a través del Consejo Superior de Deportes, beneficiando tanto a la liga masculina como al campeonato femenino y al deporte no profesional.