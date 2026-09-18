La SD Eibar pone en funcionamiento su nueva Ciudad Deportiva tras una inversión de alrededor de 30 millones de euros

La SD Eibar ha inaugurado la nueva Ciudad Deportiva de Areitio, una infraestructura de 11 hectáreas que permitirá al club concentrar, por primera vez en un mismo espacio, toda su estructura deportiva y que ha supuesto una inversión de alrededor de 30 millones de euros, realizada con fondos propios y con el respaldo de los fondos de LALIGA Impulso.

El nuevo complejo, ubicado en el Alto de Mallabia, cuenta con cinco campos de fútbol, un edificio con grada para 1.620 espectadores y un edificio de alto rendimiento destinado al primer equipo masculino. Con la finalización de todas estas instalaciones, Areitio pasa a convertirse en el principal centro de actividad deportiva de la entidad, tanto para el primer equipo como para el fútbol femenino y las categorías de formación.

Hasta ahora, la SD Eibar había desarrollado su actividad deportiva en diferentes instalaciones del entorno. El primer equipo utilizó durante once años Atxabalpe, cedido por el Ayuntamiento de Arrasate entre 2014 y 2025, mientras que la cantera había pasado anteriormente por espacios como la explanada de Chancha Zelay y las instalaciones de Unbe.

La presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza, destacó que Areitio permite al club disponer por primera vez de un espacio propio para toda su estructura deportiva. "Ipurua lleva casi ochenta años siendo nuestra casa, pero lo que inauguramos hoy es el lugar donde este club se forma, desde la cantera hasta el primer equipo", señaló.

La financiación del proyecto se ha apoyado, junto a los recursos propios de la entidad, en los fondos de LALIGA Impulso, junto a CVC, una iniciativa que con cerca de 2.000 millones de euros permite modernizar los clubes y avanzar 20 años en sus procesos de profesionalización y desarrollo, con la vertical de infraestructuras como uno de sus principales ámbitos de inversión.

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, destacó durante el acto el papel de LALIGA Impulso en proyectos como el de la SD Eibar. "LALIGA Impulso tenía como objetivo que los clubes pudieran invertir en aquello que de verdad hace crecer el fútbol a largo plazo. Areitio es este objetivo hecho realidad. Esta nueva Ciudad Deportiva será el mejor legado para las próximas generaciones de futbolistas y el motor del crecimiento deportivo e institucional de la SD Eibar durante las próximas décadas", afirmó.

El acto de inauguración contó con la presencia, entre otros, del lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales; la vicepresidenta primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; los alcaldes de Mallabia y Eibar; el presidente de LALIGA, Javier Tebas; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

El complejo incluye un edificio de alto rendimiento de 3.000 metros cuadrados, diseñado por KREAN y destinado al primer equipo masculino, con vestuarios, gimnasio, zonas de recuperación, espacios técnicos y operativos, comedor y sala de prensa. El inmueble, conectado directamente con los campos de entrenamiento, incorpora además sistemas de aerotermia y energía fotovoltaica.

En el caso de la cantera, el traslado a Areitio concentra en una misma instalación la formación de los equipos de base y facilita la aplicación de criterios y metodologías compartidas entre las distintas categorías del club.