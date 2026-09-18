Locura en Ceuta por el apoyo de Florentino: "Es el presidente más ilustre que tiene España"

Decenas de ceutíes se han dado cita este viernes a las puertas del Palacio Autonómico para brindar un caluroso recibimiento al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El máximo dirigente del club blanco ha sido recibido con honores por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, en una jornada marcada por la expectación ciudadana y el ambiente festivo.

Los vecinos y aficionados al fútbol han acudido al encuentro portando bufandas y camisetas del Real Madrid, así como de la Agrupación Deportiva Ceuta, demostrando la gran afición que existe en la región. Durante su llegada, los asistentes no han dudado en corear cánticos y gritar emocionados "¡Florentino, Florentino!", evidenciando el cariño que la figura del dirigente despierta entre los seguidores locales.

Esta es la imagen de su llegada:

#ULTIMAHORA | El presidente del Real Madrid acude a Ceuta tras los desplantes de Mbappé y Vinícius. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

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En esta destacada visita institucional, el mandatario no ha estado solo. Ha viajado acompañado de dos grandes leyendas de la entidad deportiva: el director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño, y el recién nombrado presidente de honor, José Martínez Pirri, quien además es natural del municipio y mantiene un vínculo muy especial con sus paisanos.

🤍 Florentino Pérez y Pirri, juntos en Ceuta 🖊️El presidente del Real Madrid y el presidente de honor del club, el ceutí José Martínez «Pirri», han visitado hoy la Ciudad Autónoma, donde han sido recibidos por Juan Jesús Vivas 📻 Toda la actualidad en @rne pic.twitter.com/cuSMmC5OCB — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 18, 2026

Durante el transcurso del acto oficial, tanto Florentino Pérez como Pirri han tenido el privilegio de firmar en el libro de honor de la institución autónoma, dejando un testimonio imborrable de su paso. Mientras el exjugador ceutí estampaba su rúbrica, Pérez ha aprovechado para conversar de forma distendida con varios consejeros del Gobierno local.

En este contexto, la responsable de Hacienda del Ejecutivo ceutí, Kissy Chandiramani, se ha dirigido al directivo para agradecerle personalmente su presencia. "Le agradecemos mucho el apoyo", ha señalado la consejera, poniendo en valor el gesto del equipo de visitar la zona en unos momentos que han calificado de plena crisis.

Por su parte, el presidente madridista ha querido devolver las muestras de afecto elogiando la figura del líder del Ejecutivo autonómico. En unas breves pero contundentes declaraciones, ha destacado la labor institucional de Juan Vivas, a quien ha definido de manera rotunda como "el presidente más ilustre que tiene España".

Este emotivo encuentro sirve para reforzar los estrechos lazos existentes entre el Real Madrid y la sociedad ceutí, demostrando una vez más la indudable capacidad que posee el deporte rey para unir territorios y generar enorme ilusión ciudadana. La presencia de la cúpula directiva merengue ha supuesto, sin lugar a dudas, un importante espaldarazo anímico para la población, que ha vivido con intensidad una jornada para el recuerdo.