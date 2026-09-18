"Si hay un partido donde el atlético perdonará pitar a Julián será en Derbi"

En una nueva edición de El Primer Palo en esRadio, Juanma Rodríguez y su equipo de colaboradores analizan de forma pormenorizada la vibrante actualidad deportiva de la semana. La edición arranca con el repaso a los resultados de la jornada de liga, destacando la victoria por un gol a cero del Betis frente al Getafe. Mientras tanto, en el encuentro disputado entre el Málaga y el Villarreal, los castellonenses lograron imponerse a domicilio por un claro uno a tres en un duelo marcado por la intervención del VAR. Los tertulianos ponen también el foco en la derrota europea de la Real Sociedad y comienzan a calentar motores de cara al apasionante derbi madrileño que se disputará este domingo.

El debate futbolístico se enciende rápidamente a raíz de las declaraciones de Eric García en relación con la campaña por el Balón de Oro. El defensa del Fútbol Club Barcelona ha manifestado públicamente que, si bien su candidato prioritario es su compañero Lamine Yamal, también considera que Rodri merece estar en la terna de favoritos por su espectacular temporada. En la mesa de El Primer Palo se analiza con cierta ironía la estrategia comunicativa del club azulgrana, señalando que la entidad parece tener una directriz muy clara para promocionar exclusivamente a sus jugadores, en contraste con la libertad de opinión que debería imperar en estos casos.

El análisis estrella de la noche se centra en la figura de Kylian Mbappé y la repercusión de su última entrevista en el diario As y otros medios. Los colaboradores de esRadio debaten ampliamente si la percepción que el madridismo tiene del astro francés ha mejorado o empeorado. Se critica con dureza el intento del jugador de vender una imagen de "buenismo político" y se recuerda la controversia que generó durante la última Eurocopa al posicionarse políticamente portando el brazalete de capitán de la selección francesa, un gesto que provocó tensiones internas en su vestuario y la réplica de compañeros como Adrien Rabiot.

En el plano institucional, se destacan los elogios que el delantero dedicó a Florentino Pérez, a quien definió literalmente como "el mejor presidente del mundo". Mbappé agradeció públicamente el apoyo constante del mandatario blanco durante los últimos diez años y su comprensión ante las difíciles decisiones que ha tenido que tomar. Asimismo, el futbolista francés repasó su trayectoria bajo las órdenes de técnicos de la talla de Carlo Ancelotti y José Mourinho, de quien destacó que es una de las personas más inteligentes que ha conocido en el mundo del fútbol. Los tertulianos coinciden en que, más allá de las palabras amables, la verdadera reválida de Mbappé consistirá en ganar títulos importantes con la camiseta blanca.

Finalmente, el programa aborda la última hora médica del guardameta del Espanyol, Joan García, quien parece haber evitado una lesión de gravedad en el menisco y estará de baja únicamente entre dos y tres semanas. Sobre la previa del Atlético – Real Madrid, José Miguélez aseguraba que "no creo que Julián sea titular porque sería un error de Simeone", mientras esa afirmación abría un debate intenso puesto que Juanma Rodríguez aseguraba que "si hay un partido donde el Atlético perdonará pitar a Julián será el derbi".

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