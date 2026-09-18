Zidane recupera a Camavinga y deja fuera a Tchouaméni en su primera lista con Francia

Zinedine Zidane ya ha puesto la primera piedra de la Francia que quiere. El nuevo seleccionador de los bleus ha dado a conocer este viernes su primera convocatoria y, como era de esperar, no se ha limitado a cambiar el nombre del inquilino del banquillo. Hay caras nuevas, veteranos que desaparecen de la fotografía y, sobre todo, un regreso especialmente significativo como es el de Eduardo Camavinga.

El centrocampista del Real Madrid vuelve a una selección de la que se quedó fuera en el pasado Mundial 2026. Didier Deschamps decidió entonces prescindir del jugador madridista, que no llegó a entrar en la lista definitiva pese a haber formado parte de anteriores convocatorias. Zidane, en cambio, ha decidido recuperar al futbolista nacido en Cavinda (Angola), de 23 años, para iniciar su nueva etapa al frente de los bleus.

Camavinga no llega precisamente con una alfombra roja bajo los pies. Su comienzo de temporada en el Real Madrid ha estado condicionado por la falta de minutos, pero Zidane ha priorizado su polivalencia y sus condiciones para jugar en diferentes posiciones del centro del campo. Una confianza que supone también una declaración de intenciones del nuevo seleccionador.

Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

Tchouaméni, obligado a ver a Francia desde Madrid

La otra cara de la moneda en clave madridista la representa Aurélien Tchouaméni. El centrocampista de origen camerunés se queda fuera de esta primera convocatoria debido a las molestias físicas que le han impedido competir en el arranque de la temporada. No hay, por tanto, duelo madridista en el centro del campo francés: Camavinga se marcha con los bleus y Tchouaméni se queda trabajando en Valdebebas.

La lista de Zidane también deja claro que el cambio de seleccionador no va a convertirse en una revolución de esas que empiezan por tirar la casa abajo. El técnico mantiene buena parte de la columna vertebral, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué o Rayan Cherki entre los elegidos, pero abre la puerta a futbolistas que hasta ahora no tenían sitio en el escaparate principal de Francia.

Entre las novedades aparecen Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha y Estéban Lepaul, además del guardameta Guillaume Restes. Jacquet, defensa del Liverpool, es una de las grandes apuestas de esta primera lista, mientras que Lepaul recibe el premio a su buen momento en el Rennes. Zidane ya había dejado entrever que quería airear la selección y dar oportunidades a nuevos jugadores.

Koundé sigue, pero hay varios ilustres ausentes

También hay sitio para Jules Koundé, una pieza habitual de Francia en los últimos tiempos. El barcelonista figura entre los defensas convocados junto a Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Pierre Kalulu, Adrien Truffert, Andy Diouf y Jérémy Jacquet.

Mucho más llamativas son algunas ausencias. Ninguno de los hermanos Hernández, Lucas y Theo, ha entrado en la primera lista de Zidane. Tampoco aparecen N'Golo Kanté, Lucas Digne ni Marcus Thuram. Son decisiones que, más allá de nombres concretos, reflejan el intento del nuevo seleccionador de renovar determinadas zonas del equipo después de una etapa de catorce años con Deschamps al frente.

Francia afrontará ahora un exigente estreno para Zidane. Los bleus se medirán a Turquía el 25 de septiembre en Kocaeli, a Bélgica el día 28 en Bruselas, a Italia el 2 de octubre en el Stade de France y nuevamente a Bélgica el 5 de octubre, también en Saint-Denis. Cuatro partidos de la Nations League que servirán para empezar a comprobar si el cambio de Deschamps a Zidane es algo más que un simple relevo en el banquillo.

La primera lista, en cualquier caso, ya deja una evidencia: Zidane no ha venido a Francia para limitarse a administrar la herencia. Mantiene a sus grandes estrellas, recupera a Camavinga, deja fuera a Tchouaméni por sus problemas físicos y abre la puerta a una generación que pide paso. Ahora le toca hacer lo más difícil: convertir los nombres de una lista en un equipo.