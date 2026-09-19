El Barça aprueba unas cuentas con pérdidas y eleva su astronómica deuda a 2.680 millones

La Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona ha aprobado este sábado las cuentas de la temporada 2025/26, el presupuesto para el curso 2026/27 y dos nuevas operaciones financieras relacionadas con el Espai Barça.

La liquidación del último ejercicio, cerrada con 18 millones de euros de pérdidas netas, salió adelante con 609 votos a favor, 32 en contra y 23 en blanco. El presupuesto de la presente campaña recibió 583 votos favorables, 43 contrarios y 27 abstenciones.

Récord de ingresos y pérdidas contables

El club facturó 1.060 millones de euros en la temporada 2025/26, un récord de ingresos, y logró un beneficio ordinario de 200.000 euros. No obstante, el resultado neto final fue negativo por un deterioro contable de 23 millones en Barça Studios, ahora Barça Produccions.

El tesorero Ferran Olivé precisó que este ajuste no supone una salida de efectivo, sino una rebaja en la valoración contable de la filial audiovisual. La venta de pases VIP a largo plazo aportó 9,5 millones y amortiguó parte del impacto.

Presupuesto de 1.195 millones

Para 2026/27, el Barça prevé ingresar 1.195 millones de euros, un 11% más, y cerrar el ejercicio con un beneficio neto de un millón. El principal motor será el Spotify Camp Nou, cuya facturación pasaría de 225 a 285 millones al operar de manera sostenida con más de 60.000 espectadores.

El área comercial aportaría 517 millones; los derechos televisivos y audiovisuales, 245; y los traspasos y cesiones, 74 millones. La masa salarial deportiva se eleva hasta los 543 millones, aunque el club sostiene que se mantiene dentro de las recomendaciones de la UEFA.

Más financiación para el estadio

La Asamblea también autorizó ampliar en 300 millones de euros la estructura de financiación del Espai Barça, desde los 1.500 hasta los 1.800 millones. La medida fue respaldada por 562 compromisarios, frente a 45 votos en contra y 12 abstenciones.

Olivé atribuyó el incremento a la inflación, a incidencias técnicas y a mejoras que, según la entidad, incrementarán los futuros ingresos del recinto. Entre ellas citó la implantación de tecnología 5G, más localidades VIP, cambios en la tercera gradería y una tienda oficial de mayor tamaño.

Bonos de televisión

Los socios aprobaron además una emisión de bonos respaldados por derechos audiovisuales de hasta 210 millones de euros, con 486 votos favorables, 55 contrarios y 28 abstenciones. El objetivo es aliviar la tesorería mientras el estadio alcanza su pleno rendimiento.

Olivé situó la deuda financiera agregada del club en 2.680 millones de euros, incluyendo el Espai Barça, los bonos de televisión y los préstamos operativos. Pese a ello, defendió la sostenibilidad del proyecto: "El problema de la deuda no es la deuda en sí, sino si se puede pagar".