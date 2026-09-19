El infortunio persigue a Pedro Porro: nueva lesión y baja con España

El lateral del Tottenham Pedro Porro no estará con la selección española en los primeros partidos de la Liga de Naciones 2026-27 después de sufrir una nueva lesión este sábado durante el encuentro que su equipo disputó ante el Aston Villa en la Premier League. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la baja del internacional, que había sido incluido por Luis de la Fuente en su primera convocatoria después del Mundial conquistado por España el pasado mes de julio.

Pedro Porro, baja en la convocatoria para la #NationsLeague. ¡Te deseamos una pronta recuperación! 🔗 https://t.co/IERL3Dh1do#VamosEspaña pic.twitter.com/se2AkPoAk9 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 19, 2026

El futbolista extremeño tuvo que abandonar los planes de la selección tras lesionarse en el partido disputado en Londres. La RFEF comunicó la noticia a través de sus redes sociales y precisó que, "de momento", el seleccionador no ha llamado a ningún jugador para ocupar su lugar, por lo que la lista queda reducida a 25 futbolistas.

🚨 ¡PEDRO PORRO SE MARCHA LESIONADO! El internacional español, recién recuperado de su anterior lesión, vuelve a caer justo después de entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente 😰#PremierLeagueDAZN⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/97z1RtpIfI — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

"El internacional español Pedro Porro causa baja en la convocatoria que Luis de la Fuente ofreció para la UEFA Nations League tras sufrir una lesión en el partido que hoy, sábado 19 de septiembre, enfrentaba al Tottenham Hotspur FC con el Aston Villa FC", explicó el organismo federativo. "La lista, de momento, queda compuesta por 25 futbolistas", añadió.

Un nuevo contratiempo para Porro

La lesión supone un nuevo contratiempo para Pedro Porro, campeón del mundo con España en julio y uno de los laterales que forman parte de los planes de Luis de la Fuente. El jugador del Tottenham había sido citado para iniciar el nuevo ciclo internacional después del histórico éxito mundialista, pero tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta de la selección.

La baja del extremeño llega además en una convocatoria marcada por varias ausencias respecto al equipo que conquistó el Mundial. El lesionado Joan García, portero del Barcelona, tampoco podrá estar a las órdenes de De la Fuente, mientras que Marcos Llorente ha dejado la selección después de anunciar su retirada.

A ellos se suman Gavi, del Barcelona, y Borja Iglesias, del Celta, que tampoco han entrado en los planes del seleccionador en esta ocasión después de haber tenido un protagonismo limitado en este comienzo de temporada.

Cuatro novedades en la lista de De la Fuente

La convocatoria presenta, en cambio, varias novedades. El portero del Inter de Milán Josep Martínez y el delantero del Espanyol Roberto Fernández reciben por primera vez la llamada de la selección absoluta.

También regresan a la lista Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, y Fermín López, centrocampista del Barcelona. Con la baja de Porro, la convocatoria queda provisionalmente formada por 25 futbolistas, a la espera de que De la Fuente decida si incorpora a algún jugador más.

España afrontará así sus primeros compromisos de la Liga de Naciones después de un verano histórico, aunque con un nuevo contratiempo en forma de lesión para uno de los campeones del mundo.