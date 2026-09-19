El Real Madrid conquista la Intercontinental Sub-20 en un Bernabéu de récord

El Real Madrid ya puede presumir de un nuevo título internacional en sus vitrinas. El conjunto blanco ha conquistado este sábado por primera vez la Copa Intercontinental Sub-20 después de imponerse por 3-1 al Santiago Wanderers en un Santiago Bernabéu vestido para la ocasión. Más de 50.000 espectadores asistieron a un partido intenso, áspero por momentos y mucho más complicado para los madridistas de lo que refleja el marcador final, ante un rival que sobrevivió durante buena parte del encuentro en inferioridad y que terminó completamente desquiciado, con sólo ocho futbolistas sobre el césped.

El duelo, que enfrentaba al campeón de la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA con el vencedor de la Copa Libertadores Sub-20, tuvo desde el comienzo todos los ingredientes de una final. El Real Madrid quiso imponer su mayor calidad y llevar el peso del juego, mientras el conjunto sudamericano trató de convertir el choque en una batalla de resistencia. El equilibrio empezó a romperse cuando Dubó cometió una dura falta sobre Daniel Yáñez que le costó la expulsión. Con un futbolista más, los blancos encontraron además el premio inmediato: el propio Yáñez se encargó de ejecutar la falta y puso por delante al Madrid.

El Wanderers se rebela con diez

El 1-0 y la superioridad numérica parecían dejar el camino despejado para el conjunto madridista, pero el Wanderers se negó a entregar la final. Replegado y obligado a multiplicar esfuerzos, el equipo visitante sobrevivió hasta el descanso y esperó pacientemente su oportunidad. Y ésta apareció nada más comenzar la segunda mitad, cuando una relajación de la defensa blanca permitió el empate. Un golpe inesperado que cambió por completo el escenario del encuentro y devolvió toda la emoción al Bernabéu.

El Real Madrid respondió aumentando la presión. Instalado cada vez más cerca del área rival, acumuló posesiones, llegadas y ocasiones ante un Wanderers que defendía con todo lo que tenía. Los minutos fueron pasando y el 1-1 comenzó a convertirse en una amenaza para un equipo blanco que no encontraba la manera de derribar el muro sudamericano. La resistencia visitante, sostenida con carácter y sacrificio pese a jugar con diez, llevó la final hasta un tramo definitivo cargado de tensión.

Fue entonces cuando apareció Fran Santamaría para desatascar definitivamente al Madrid. Su gol para colocar el 2-1 liberó a los blancos y terminó por quebrar la resistencia de un Wanderers que había llevado el partido al límite. Lo que hasta entonces había sido intensidad terminó derivando en un desenlace bronco, plagado de interrupciones y protestas.

Del sufrimiento a la fiesta en el Bernabéu

El conjunto visitante perdió definitivamente los nervios en los últimos minutos y sufrió otras dos expulsiones, quedándose con sólo ocho jugadores sobre el terreno de juego. El Madrid tuvo entonces la oportunidad de liquidar el encuentro desde el punto de penalti, pero Yáñez no pudo completar su gran tarde y desperdició la pena máxima. Todavía quedaba tiempo para una última embestida blanca.

Con el Wanderers exhausto y prácticamente sin capacidad de respuesta, Roberto Martín puso la sentencia en el minuto 99. El 3-1 desató la celebración de los madridistas y de buena parte de los más de 50.000 aficionados presentes en las gradas del Santiago Bernabéu. Había costado mucho más de lo previsto, pero el trofeo se quedaba finalmente en casa.

En el palco presenciaron la final el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, testigos de una noche histórica para la cantera madridista. El Real Madrid sufrió, tuvo que trabajar hasta prácticamente el último suspiro y sobrevivió a un partido que terminó convertido en una auténtica batalla, pero acabó imponiendo su fútbol y estrenando su palmarés en la Copa Intercontinental Sub-20.

El campeón de Europa juvenil ya es también campeón del mundo.