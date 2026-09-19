Laporta arremete contra el Atlético por Julián Álvarez: "Se hicieron los ofendidos"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha vuelto a referirse al frustrado fichaje de Julián Álvarez y ha cargado contra el Atlético de Madrid por su negativa a traspasar al delantero argentino al conjunto azulgrana. Durante la Asamblea General Ordinaria de socios compromisarios celebrada este sábado, Laporta aseguró que el club rojiblanco "se hizo el ofendido" porque, a su juicio, no tenía argumentos para justificar su postura.

"Se han hecho los ofendidos porque no tenían ninguna manera de justificar su actitud", respondió Laporta a la pregunta de un socio compromisario sobre las razones por las que el Atlético no accedió a negociar la salida del delantero. El presidente azulgrana calificó además de "fuera de lugar" la reacción del club madrileño y de sus dirigentes.

La versión de Laporta sobre las conversaciones

El máximo dirigente del Barcelona explicó que mantuvo conversaciones con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, durante el intento de fichaje. Según relató Laporta ante los socios, el dirigente rojiblanco le trasladó que el club no estaba dispuesto a desprenderse de Julián Álvarez porque no tenía asegurado un sustituto de garantías.

Sin embargo, Laporta sostiene que la postura del Atlético terminó siendo diferente. "Al final, se sacaron la careta reconociendo que venderían al jugador a todos los clubes menos al Barça", afirmó el presidente azulgrana. Sus palabras reabren así un episodio que generó un importante enfrentamiento dialéctico entre ambos clubes durante el pasado verano.

La posición oficial del Atlético durante aquellas semanas fue tajante. Gil Marín afirmó públicamente que el club no quería traspasar al delantero argentino y que no aceptaría ofertas de 100, 150 ni 200 millones de euros. El dirigente rojiblanco defendió que la voluntad del Atlético era mantener a Julián en la plantilla.

"Es un tema que ya ha pasado"

Pese a sus críticas al Atlético, Laporta quiso dar por cerrado el asunto. El presidente azulgrana recordó ante los compromisarios que el Barcelona cuenta actualmente con una plantilla que, en su opinión, ofrece suficientes alternativas en todas las posiciones.

"Es un tema que ya ha pasado", afirmó Laporta, antes de destacar que el primer equipo dispone de "dos o tres jugadores por posición". El dirigente azulgrana también quiso respaldar el trabajo de Hansi Flick y pidió que el técnico pueda centrarse en el trabajo deportivo sin que el frustrado fichaje de Julián Álvarez siga condicionando la actualidad del equipo.

"El entrenador está muy contento con lo que tiene y ahora dejémoslo trabajar. La plantilla está muy motivada", añadió el presidente del Barça.

Críticas al calendario internacional

Laporta también aprovechó el turno de preguntas de los socios para mostrar su desacuerdo con el próximo parón internacional, durante el que algunas selecciones disputarán hasta cuatro partidos.

El presidente azulgrana aseguró que Flick le ha trasladado su preocupación por el impacto que tiene este tipo de parones en la planificación de la temporada. "Flick me comentó que el parón nos perjudica enormemente porque ya no es un partido, es un parón de cuatro partidos", explicó.

Laporta consideró que existe una excesiva acumulación de encuentros internacionales. "Entiendo que existan los campeonatos de selección, pero considero que hay demasiados", señaló, al tiempo que defendió una mayor participación de los clubes en las decisiones sobre el calendario.

En este sentido, recordó que el Barcelona tiene "más presencia" en la UEFA, organismo en el que, según explicó, "se deciden algunas de estas cuestiones". La intención del club azulgrana, añadió, es utilizar esa presencia para tratar de influir en la configuración de un calendario que considera cada vez más exigente para los futbolistas.