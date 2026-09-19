Mourinho: "Cada vez es más difícil escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado que "cada vez es más difícil escuchar alguna cosa positiva" de su equipo, a pesar de que marcha segundo en La Liga, y ha afirmado que "por historia" el club blanco "no puede estar comparándose con nadie", además de señalar que un derbi como el de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano "tiene siempre algo más", pero que "al final es un partido de tres puntos".

"Históricamente y culturalmente, el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. Y por eso no voy a compararnos con ningún equipo. Hablo de nosotros, de nuestros problemas. Cada vez es más difícil escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid, pero seguimos nuestro trabajo con humildad, siendo conscientes de los problemas que tenemos y de las cosas que tenemos que mejorar, pero también muy conscientes del poder que tenemos individual y colectivamente", declaró en la rueda de prensa previa al derbi.

En este sentido, destacó la "fuerza física y psicológica" y la "entrega" de sus futbolistas. "Este equipo tiene la fuerza de un grupo, y por eso tengo confianza en que el campeonato es un maratón, no es una autopista sin ningún tipo de obstáculo", dijo. "Me motiva cada día. Me motiva tanto jugar la próxima jornada con el Villarreal CF como un Clásico o un derbi", afirmó.

Eso sí, aseguró que "un derbi tiene siempre algo más". "Los derbis son historia, son cultura, son pasión de los aficionados y los jugadores y entrenadores, aunque no tengan gran conexión de muchos años con los clubes, rápidamente entienden lo que significa. Pero es un partido de campeonato, es un partido de tres puntos, y también tiene que ser visto con este pragmatismo de que son tres puntos que se juegan", expresó, sin hablar de la abultada derrota del año pasado en el Metropolitano. "Yo no soy pesimista, espero que vaya bien", deseó.

A pesar de todo, calificó de "un poco extraño" haber conocido la designación del colegiado Ortiz Arias días atrás. "A pesar de que es un poco extraño que una semana atrás ya sabíamos quién era el árbitro del partido de mañana, yo prefiero decir que si lo han nombrado es porque tiene calidad, experiencia suficiente para un partido de esta dimensión emocional. No me gusta hablar de árbitros antes de los partidos y tiene toda mi confianza. Después del partido, ya veremos", manifestó.

Además, el técnico portugués aclaró que el derbi "es especial para todos de igual manera". "A lo mejor para los jugadores que están desde hace más tiempo en el Real Madrid existe algo más. Somos conscientes de la dificultad del partido, para la historia de la ciudad significa siempre algo más, pero el partido es igual de importante para Vinícius que para cualquiera de nosotros", expuso.

También habló de Diego Pablo Simeone. "Se dicen tantas tonterías durante una carrera, a veces decimos tonterías influenciados por el momento, a veces las decimos estratégicamente, pero al final o respetas o no respetas. El día que me contactaron para hablar de Diego en su documental no lo dudé ni un minuto. Él sabe exactamente lo que pienso. Rivales otra vez, pero compañeros de guerra", sentenció.

Sin embargo, no quiso comparar su plantilla con la del Atlético de Madrid. "No me pidas comparar plantilla con plantilla, no me pidas comparar a Jan Oblak con Thibaut Courtois y a Romero con Rüdiger. Es una plantilla fuerte con muchas soluciones, con un gran entrenador que sabe lo que quiere, que elige jugadores que le gustan, que son su cara y ADN. Son muchos años de trabajo y son un equipo que considero que estará ahí luchando por el campeonato", subrayó.

En otro orden de cosas, José Mourinho reconoció que trabajará en evitar las desconexiones del equipo cuando marcha por delante en el marcador. "No sé si lo voy a conseguir, pero la intención es esa, la mía y la de los jugadores también. Hemos intentado encontrar algún momento para poder trabajar cosas que tenemos que mejorar. Hay gente que entrena a sus clubes uno, dos, tres o diez años seguidos y se habla siempre de procesos, de evolución, de tiempo para trabajar... Imagínate los que estamos juntos desde hace pocos meses. Hemos jugado ocho partidos oficiales; hay cosas que tenemos que mejorar. Tenemos mucha confianza en nosotros, pero al mismo tiempo también tenemos la humildad de saber que tenemos que trabajar para mejorar", explicó.

Respecto al parón de selecciones y el nuevo formato de la Liga de Naciones de la UEFA, se mostró resignado. "¿Qué podemos hacer? Solo nos podemos adaptar. En nuestro caso, se quedan cuatro jugadores durante veinte días. Después van a llegar uno a tres días del Villarreal otro a cuatro días, otro a dos días... Los europeos van a tener cuatro partidos duros. Es muy duro. Pero al mismo tiempo significa que tenemos jugadores muy buenos que son convocados por sus selecciones. Vamos a intentar acompañar al máximo, tener muchísima atención, vamos a intentar ser lo más clínicos posible para intentar tener los menos problemas posibles", indicó.

También habló de los cambios en la manera de jugar de sus equipos. "He evolucionado de acuerdo a mis jugadores, porque una cosa es tu idea del fútbol que más te gusta y otra cosa es lo que tú puedes hacer con los jugadores que tú tienes. Una de mis cualidades como entrenador es que siempre me he intentado adaptar al potencial y a las cualidades que tienen mis jugadores", señaló.

Por otra parte, el preparador blanco no quiso opinar de la polémica de las camisetas de Ceuta y la decisión de Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté. "Yo hablo de fútbol", aclaró, antes de analizar la no convocatoria de Aurélien Tchouaméni con Francia. "No he tenido ninguna influencia en la decisión, yo no he llamado a Zidane, Zidane no me ha llamado a mí, no hemos tenido ningún contacto. Me ha pillado un poco de sorpresa la situación, pero ellos han charlado y ellos han llegado a la conclusión que para Aurélien lo mejor sería tener tiempo para hacer la pretemporada que él no ha hecho. El entrenador le ha dicho que cuenta con él para el futuro. Para nosotros es un privilegio, porque después del Atlético él tendrá sus días de descanso y después tendrá una pretemporada que no ha tenido y donde puede trabajar y estar más fuerte para lo que viene", relató.

Por último, José Mourinho hizo un balance de sus primeros cien días como entrenador del Real Madrid. "He dado el máximo, no puedo dar más. Eso no quiere decir que no tengamos que continuar dando el máximo para mejorar cada día. No me pongo nota, no pienso que es perfecta ni que es negativa. He dado el máximo y así voy a continuar", concluyó.