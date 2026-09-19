Mourinho evita responder sobre la camiseta de apoyo a Ceuta: "Yo hablo de fútbol"

La rueda de prensa de José Mourinho en la previa del derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, este domingo en el Riyadh Air Metropolitano, estuvo marcada por cuestiones deportivas, pero también por la polémica de las camisetas de apoyo a Ceuta.

Cabe recordar que el pasado martes, en los prolegómenos del Elche-Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinícius Junior e Ibrahima Konaté decidieron no mostrar la camiseta con el lema "Todos somos caballas", como sí hicieron el resto de sus compañeros. Preguntado por este asunto, José Mourinho evitó valorarlo y zanjó la cuestión con una respuesta breve a la par que contundente: "Yo solo hablo de fútbol".

La iniciativa de la camiseta de apoyo a Ceuta, promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), buscaba trasladar su solidaridad con la ciudad autónoma, después de la invasión originada a finales del pasado mes de julio por parte de unos 80.000 marroquíes.

Vinícius Junior, Kylian Mbappé y Konaté ocultaron parcialmente el mensaje al doblar o remangar la prenda, antes de quitársela durante el protocolo previo al partido. El gesto provocó críticas entre parte de la afición y abrió un debate sobre los límites entre la "libertad individual" de los futbolistas, como esgrimieron fuentes del club consultadas por Libertad Digital sobre esta polémica acción, y la representación institucional de los clubes.

Las mismas fuentes apuntaron a este periódico que la plantilla reúne "diferentes sensibilidades" y que cada jugador puede actuar de acuerdo con sus convicciones. El club, no obstante, se sumó como entidad a la acción de apoyo impulsada en el estadio ilicitano.

La reacción también llegó desde Ceuta. La Peña Madridista de Ceuta expresó su malestar y anunció su intención de trasladar una queja al club. Su presidente, Miguel Ángel Montano, señaló que muchos aficionados recibieron el episodio con sorpresa y decepción.

En contraste, otros equipos y aficiones han mostrado su respaldo a la ciudad autónoma. En el Metropolitano, antes del Atlético de Madrid-Osasuna, los jugadores posaron junto a una pancarta con el lema "Todos somos Ceuta".

Mientras el debate continúa fuera del campo, José Mourinho ha preferido mantener el foco en lo estrictamente deportivo. El entrenador destacó la fortaleza de su grupo y subrayó la dificultad del derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, al que sitúa entre los equipos llamados a luchar por el título de Liga hasta el final.