Muere Sandro Mazzola, leyenda del Inter y del fútbol mundial

El exfutbolista italiano Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, ha fallecido este sábado a los 83 años. Así lo ha confirmado su exequipo, con el que Mazzola conquistó durante 17 temporadas cuatro títulos de la Serie A, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

"El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, su vicepresidente Javier Zanetti, su entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y toda la afición del Inter se unen en el profundo duelo por el fallecimiento de Sandro Mazzola, leyenda del Inter y del fútbol mundial. En su memoria, expresan su más sentido pésame a su familia", explica la entidad nerazzurra.

El centrocampista de Turín pasó toda su carrera profesional, de 17 años (1960-1977), en el Inter, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes de la historia del club. En total, marcó 158 goles en 565 partidos oficiales con el equipo, con el que ganó cuatro títulos de la Serie A (1963, 1965, 1966 y 1971), dos Copas de Europa (1964 y 1965) y dos Copas Intercontinentales (1964 y 1965), entre otros trofeos.

Durante la década de los sesenta, junto a futbolistas de la talla del español Luis Suárez o los italianos Giuliano Sarti, Giacinto Facchetti y Tarcisio Burgnich, integró 'El Gran Inter', uno de los dominadores del fútbol italiano y europeo. En 1971, quedó en segunda posición en el Balón de Oro.

Entre sus momentos más memorables están los dos goles que marcó en la victoria ante el Real Madrid (3-1) en la final de la Copa de Europa de 1964, en la que el Inter conquistó el trofeo continental por primera vez. El equipo italiano revalidó el título al año siguiente. Además, Mazzola triunfó también con la selección italiana, con la que ganó la Eurocopa de 1968 y quedó subcampeón en el Mundial de 1970.

El fútbol también desempeñó un papel decisivo y trágico en la infancia de Mazzola. Su padre, Valentino Mazzola, fue capitán del legendario 'Grande Torino', el equipo que dominó el fútbol italiano en la década los cuarenta y que ganó cinco títulos de liga consecutivos.

Valentino Mazzola falleció junto con casi toda la plantilla del Torino en la catástrofe aérea de Superga, el 4 de mayo de 1949. Sandro Mazzola tenía seis años en aquel momento.