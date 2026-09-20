De la Fuente llama a Iván Fresneda para sustituir al lesionado Pedro Porro

Luis de la Fuente ha convocado a Iván Fresneda para la selección española absoluta después de la lesión de Pedro Porro, que se perderá los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El lateral del Tottenham sufrió molestias físicas durante el encuentro ante el Aston Villa y tuvo que ser sustituido.

Fresneda, lateral derecho del Sporting de Portugal, había sido incluido inicialmente por David Gordo en la convocatoria de la selección española Sub-21. El futbolista madrileño cambia ahora de equipo nacional y se incorporará a la concentración de la absoluta el martes 22 de septiembre a las 13:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La llamada se produce después de que la lesión de Porro dejara a De la Fuente con Eric García y Marc Pubill como alternativas para ocupar el lateral derecho. El seleccionador ha optado finalmente por incorporar a Fresneda, que ya ha pasado por las categorías inferiores de la selección española.

El defensa, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Leganés antes de incorporarse al Real Valladolid. Con el conjunto vallisoletano debutó en Primera División en la temporada 2021-22 y disputó sus primeros encuentros en la máxima categoría con apenas 17 años. Sus actuaciones despertaron el interés de varios clubes europeos y en 2023 fichó por el Sporting de Portugal, donde continúa su carrera.

Cuatro partidos en la Nations League

Fresneda se incorporará a un grupo que afrontará una ventana internacional más exigente de lo habitual, con cuatro encuentros de la Nations League en menos de dos semanas. España debutará el 26 de septiembre ante Inglaterra en Wembley, antes de recibir a Croacia el día 29 en Sevilla y a la República Checa el 3 de octubre en Oviedo. La selección cerrará esta primera fase de partidos el 6 de octubre con otra visita a Croacia, esta vez en Split.

La convocatoria de Fresneda supone además un paso adelante para el defensa madrileño, que ha comenzado la temporada con protagonismo en el Sporting de Portugal. El jugador, que ya ha pasado por las categorías inferiores de la selección, tendrá ahora la oportunidad de trabajar por primera vez con el grupo de Luis de la Fuente para los compromisos de la absoluta.