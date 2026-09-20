Interior pide cancelar el España-México sub-20 en Ceuta por la "presión migratoria" y el "clima de tensión"

El Ministerio del Interior ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que cancele el partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, previsto para el 30 de septiembre en Ceuta, al considerar que no puede garantizar las condiciones de seguridad necesarias para su celebración.

La petición se recoge en una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la RFEF, a la que ha tenido acceso El Mundo y que ha sido confirmada por EFE con fuentes de la Federación.

Interior señala que es necesario tener en cuenta la "situación excepcional" que atraviesa actualmente la ciudad autónoma como consecuencia de la "presión migratoria existente". La comunicación también alude a un "clima de tensión en la vía pública y, especialmente, en el entorno donde se encuentra ubicado el estadio".

Según explica el Ministerio, actualmente no dispone de agentes suficientes para establecer un dispositivo extraordinario con motivo del encuentro. Esta falta de recursos afectaría también al desplazamiento y acompañamiento de las dos selecciones y del equipo arbitral, así como a la coordinación de seguridad y los movimientos de las delegaciones durante su estancia en Ceuta.

Interior cuestiona los medios disponibles en el estadio

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana también apunta a las características del estadio Alfonso Murube, donde está previsto disputar el encuentro. En concreto, señala que el recinto carece de una Unidad de Control Organizativo (UCO), una circunstancia que, según Interior, obligaría a contar con recursos y medios adicionales para cubrir esta carencia.

A ello suma el poco tiempo disponible para preparar el dispositivo de seguridad. La celebración del partido, según recoge la carta, fue comunicada únicamente 12 días antes de la fecha prevista, un plazo que Interior considera demasiado reducido para evaluar las necesidades, dimensionar el operativo y coordinar a los organismos implicados.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana sostiene que el contexto de tensión social en Ceuta, que está requiriendo un esfuerzo extraordinario de recursos policiales, junto con las necesidades de seguridad que previsiblemente generará el encuentro, las limitaciones del estadio y el reducido margen de planificación, dificulta "de manera significativa" garantizar un dispositivo adecuado.

Por todo ello, Interior desaconseja celebrar el partido "en las actuales circunstancias" y reclama a la RFEF que valore "con carácter urgente" buscar una sede alternativa donde el encuentro pueda disputarse con las suficientes garantías de seguridad y con tiempo para organizar el dispositivo.

El partido del Ceuta sí está previsto en el mismo estadio

A pesar de esta petición de Interior, el Ceuta sí que tiene previsto disputar este domingo un partido de Segunda División contra el Valladolid en el mismo estadio Alfonso Murube.

El amistoso entre España y México había sido programado por la RFEF como una muestra de apoyo a los ceutíes. No obstante, el encuentro no figura en la agenda de partidos publicada actualmente en la página web del organismo federativo.

El PP acusa a Interior de utilizar la seguridad como excusa

La petición del Ministerio ha provocado la reacción del Partido Popular. Su portavoz, Borja Sémper, ha afirmado que "la seguridad es una excusa" y ha defendido que el encuentro se dispute finalmente en Ceuta.

¿Por qué es seguro jugar un Ceuta-Valladolid mañana y no un España-México en unos días? La seguridad es una excusa. El Gobierno prefiere asfixiar a los ceutíes antes que hacer su trabajo y recuperar la normalidad. Moleste a quien moleste, España debe jugar en Ceuta. https://t.co/6r2m9qnv6Y — Borja Sémper (@bsemper) September 19, 2026

Sémper ha planteado en X por qué se puede disputar "un Ceuta-Valladolid" y no un España-México unos días después. "El Gobierno prefiere asfixiar a los ceutíes antes que hacer su trabajo y recuperar la normalidad", ha señalado el portavoz.

No era Marlaska el que decía que la inseguridad en Ceuta era una sensación subjetiva de los ceutíes?

Nos toman el pelo. No son un gobierno, son una banda. https://t.co/p2PAPASEpH — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 19, 2026

También se ha pronunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha recordado las palabras de Fernando Grande-Marlaska en las que afirmaba que la inseguridad en Ceuta era "subjetiva".