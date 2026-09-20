La RFEF saca de Ceuta a la Selección sub-20 por seguridad y vuelve a defender la final del Mundial 2030 para España

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado este domingo la cancelación del encuentro amistoso que enfrentaba a las selecciones Sub-20 de España y México el próximo 30 de septiembre. La decisión responde a la tajante recomendación de la Policía, que ha desaconsejado formalmente la celebración del partido en la ciudad autónoma ante el clima de tensión y saturación que se vive en Ceuta. El choque se trasladará previsiblemente a Madrid, donde el estamento federativo ya baraja varias alternativas.

"Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. Pero vamos a seguir, porque queremos estar al lado de Ceuta", señalaba Louzán en Málaga con motivo de la muestra itinerante 'Reyes del Mundo'. El mandatario federativo ha buscado enviar un mensaje de respaldo a la población ceutí, prometiendo buscar fechas más favorables en el futuro: "No vamos a poder celebrarlo, pero vamos a seguir al lado de Ceuta, con el foco en sus familias. Hacer un partido allí es devolverle la gratitud que nos han dado". Respecto al nuevo escenario del duelo, ha desvelado que "probablemente sea en la capital de España", confirmando que se sopesan "dos o tres estadios".

"España tiene que ser la organizadora de la gran final"

Durante el acto, Louzán tampoco ha dudado en restar credibilidad a las pretensiones de Marruecos de arrebatar a España la final del Mundial 2030 para llevarla a Casablanca, enmarcando las palabras del presidente de la federación alauita en una maniobra de distracción política. "Él es ministro de Presupuestos del Gobierno de Marruecos, pero ahora es candidato a presidente del Gobierno de Marruecos, y por lo tanto hay que contextualizarlo así. Hay un poco de desviación de la atención en relación al foco, que se ha puesto en Ceuta. Yo no le doy más importancia", aseveraba con rotundidad.

En este sentido, el presidente de la RFEF ha reivindicado el peso incontestable de nuestro país en la organización de la cita mundialista de cara a la decisión que debe tomar el organismo internacional. "España, ahora mismo, es doblemente campeona del mundo. Tenemos el 55% de peso de este Mundial. Este Mundial nace en la península Ibérica entre España y Portugal y por lo tanto los argumentos sobran ahora mismo para decir que España tiene que ser la organizadora de la gran final. En su día, quizás, se debió haber dejado cerrado esta situación. No se dejó cerrada; no ofrece ninguna duda, pero debe ser FIFA la que tome la última palabra para que España sea el lugar y el destino para jugar esa gran final", apuntaba.

"Este entrenador se lo merece porque lo ha ganado"

Por último, ha confirmado que la ampliación del contrato de Luis de la Fuente está prácticamente ultimada para dar blindaje y continuidad al proyecto de la Selección. "Estamos cerrando flecos para que el próximo lunes podamos renovar y trabajar cómodamente. A mí me gustan mucho dos cosas fundamentales: estabilidad y confianza. Este entrenador se lo merece porque lo ha ganado. Vicente del Bosque y los demás hicieron un papel enorme, pero es el seleccionador más laudeado de la historia del fútbol español. Tenía contrato hasta el 2028, pero vamos a trabajar, estamos rematando flecos, para llevarlo más allá del Mundial 2030", ha sentenciado.