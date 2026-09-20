"Más que un club": la frase que acuñó Narcís de Carreras

Antiguamente se hablaba de "frases lapidarias"; es decir, afirmaciones, aseveraciones o sentencias merecedoras de ser grabadas en piedra, un material resistente y duradero que, por ejemplo, utilizaban mucho los romanos y cuyo estudio formaba parte del currículo de la carrera de Filosofía y Letras décadas atrás, antes de que esta se escindiese en diversas ramas, con una asignatura llamada 'Epigrafía'.

En los tiempos modernos, las frases llamadas a perdurar se pronuncian en actos públicos, en los medios de comunicación —a menudo en forma de cuñas y eslóganes publicitarios— o se dejan por escrito o a través de algún dispositivo digital. Y en el mundo del fútbol español no cabe ninguna duda de que esta es una de las más potentes. Veamos algo sobre su origen.

Un prohombre catalán y barcelonista

Hablemos un poco del personaje que la pronunció por primera vez. Narcís de Carreras i Guiteras nació en La Bisbal del Ampurdán, en la provincia de Gerona, el 16 de agosto de 1905. Abogado, secretario personal y albacea testamentario del famoso político catalán Francesc Cambó —el líder de la Lliga Regionalista, un partido catalanista de derechas anterior a nuestra Guerra Civil—, estuvo muy vinculado profesionalmente a la industria textil de su comunidad y formó parte de las directivas barcelonistas de Agustí Montal i Galobart (1946-1952) y Enric Martí i Carretó (1952-1953).

Narcís de Carreras. | Academia del Fútbol

También fue concejal y teniente de alcalde de Barcelona, y procurador en Cortes —Cortes franquistas, naturalmente— por su provincia natal a finales de los años sesenta, dentro del llamado 'tercio de representación familiar'. Durante años su nombre sonó como presidenciable para el Barça y, una vez finalizado el turbulento mandato de Enric Llaudet al frente de la nave blaugrana (1961-1968), para tratar de cerrar la fractura social del barcelonismo, encabezó una candidatura de unidad, sumando diversas corrientes, que fue proclamada sin lucha el 17 de enero de 1968, por aclamación.

Inmediatamente tomó posesión del cargo y, tras una breve salutación por parte de su predecesor, se dirigió a los presentes en el acto. Entre sus palabras, transidas de emoción, cabe reseñar las siguientes, citadas textualmente: "Yo vengo a la presidencia del Barcelona con todo aquel entusiasmo que vosotros pudierais pedir. El Barcelona es algo más que un club de fútbol; el Barcelona es más que un lugar de esparcimiento donde los domingos vamos a ver jugar al equipo; más que todas las cosas, es un espíritu que llevamos muy arraigado dentro, son unos colores que estimamos por encima de todo".

La frase es patentada en 1973

Algunos años más tarde, concretamente en 1973, la expresión adquiría carta de naturaleza. Pues, si bien fue De Carreras quien la acuñó en el marco de un emocionado parlamento dirigido a sus consocios —de hecho, aquellas palabras quedaron botando en el aire durante unos cuantos años, como si fuesen uno de esos balones sueltos en busca de alguien que lo remate o lo despeje—, su paternidad oficial se le atribuye al publicista Javier Coma (Barcelona, 1939-2017), quien además cobró por ello sus buenas pesetas.

Narcís de Carreras charla con Enric Llaudet. | Academia del Fútbol

Coma, que posteriormente obtendría cierta relevancia como notable estudioso de la cultura popular norteamericana —cómics, cine, novela negra, jazz…—, siendo autor de numerosos libros acerca de dichos temas, trabajaba a la sazón en la agencia de publicidad de Víctor Sagi —que sería precandidato en las primeras elecciones verdaderamente democráticas del Barça, en 1978— y utilizó el eslogan 'El Barça es algo más que un club' para la campaña de reelección del presidente azulgrana Agustí Montal i Costa (Barcelona, 1934-2017), en el otoño de 1973. Montal derrotaría contundentemente al otro candidato, Lluís Casacuberta, pero el factor decisivo en su victoria no sería precisamente la frase de marras, sino el fichaje y el rendimiento que ya estaba ofreciendo Johan Cruyff, que le supondría al Barça la conquista de su primera Liga desde el ya lejanísimo 1960. Y ese Més que un club, en lengua catalana, aparece hoy bien visible, entre otros lugares, en la tribuna del Camp Nou. Pero que conste que la primera vez que se dijo en público salió de la distinguida boca de Narcís de Carreras.

Luces de la 'administración Carreras'…

La presidencia de Carreras arrancó de forma bastante positiva: aunque el club azulgrana no pudo pasar del subcampeonato de Liga en aquella temporada 1967-1968, por detrás del inevitable Real Madrid —y conmocionado por la súbita muerte de uno de sus mejores futbolistas, el lateral uruguayo Julio César Benítez—, en la Copa del Generalísimo pudo tomarse cumplida revancha sobre su archienemigo, derrotándolo en la final, celebrada en el propio feudo de este, como entonces era costumbre, merced a un solitario gol marcado en propia puerta por el central merengue Zunzunegui.

El partido se desarrolló en un clima de enorme polémica, puesto que buena parte de la afición madridista consideró que el arbitraje del colegiado balear Antonio Rigo Sureda favorecía al Barcelona, al no señalar al menos un claro penalti cometido por los azulgranas, y unos cuantos hinchas reaccionaron de manera harto incívica con el lanzamiento de botellas de cristal al terreno de juego, con grave riesgo para los participantes en el encuentro. Fue un hecho muy censurable que supuso que, de ahí en adelante, se prohibiesen los envases de vidrio en los recintos deportivos.

Una vez finalizado el choque tuvo lugar una anécdota muy comentada años más tarde y protagonizada por la esposa del general Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación —equivalente a la actual cartera de Interior—. Al parecer, la buena mujer trató de consolar a Santiago Bernabéu por la derrota, y su marido la instó a felicitar también al presidente del club catalán, Narcís de Carreras. Entonces le dijo algo así como: "Claro, le felicito porque Barcelona también es España, ¿no?". Y al mandatario azulgrana no le salió del alma otra cosa más que un elocuente y rotundo "Senyora, no fotem" ("Señora, no jodamos"). El incidente, en caso de ser cierto, ha sido siempre aireado desde el bando barcelonista como una prueba más de ese interesado y mendaz relato que identifica madridismo con franquismo.

… y sombras

Pero el Barça de los sesenta no era decididamente un equipo ganador, siempre a la sombra del Real Madrid de los Ye-yés. Así que, en la siguiente temporada, la 1968-1969, las cañas se trocaron en lanzas. En la Liga ni siquiera alcanzó el subcampeonato, superado por la mejor Unión Deportiva Las Palmas de la historia, y en la Copa del Generalísimo cayó eliminado en primera ronda ante la entonces modesta Real Sociedad, que incluso le endosaría una sorprendente manita en el viejo Atocha, aquella tarde encharcadísimo —como era lo habitual, por otra parte, aunque más por efecto de las nubes que por obra y gracia de la famosa manguera—. Sin embargo, en la Recopa llegó hasta la final para doblar la rodilla frente a un desconocido conjunto eslovaco, el Slovan de Bratislava.

Narcís de Carreras junto a Salvador Artigas. | Academia del Fútbol

De modo que el nuevo curso, pese al millonario fichaje de Marcial —la contratación de Helenio Herrera como técnico se frustró por profundas diferencias en el seno de la directiva—, no pintaba nada bien y, en efecto, una racha de malos resultados obligó a dimitir a don Narcís a principios de noviembre de 1969. Convocadas elecciones, en las que únicamente tenían derecho a voto algo más de doscientos socios compromisarios, el continuista Agustí Montal —cuyo padre ya había sido presidente en los años cuarenta— derrotó al renovador Pere Baret.

Posteriormente, Narcís de Carreras fue presidente de La Caixa entre los años 1972 y 1980 y falleció en la Ciudad Condal el 11 de octubre de 1991; no llegó a ver los Juegos Olímpicos. Un sobrino suyo, Narcís Serra i Serra (Barcelona, 1943), ha sido un destacado político del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), ocupando la alcaldía de Barcelona (1979-1982) y el Ministerio de Defensa en los primeros Gobiernos de Felipe González (1982-1991), así como la vicepresidencia del Gobierno (1991-1995). Por su parte, el hijo de Narcís de Carreras, Francesc de Carreras, fue uno de los fundadores de Ciudadanos en el año 2006.