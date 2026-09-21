Dato demoledor: el Atlético firmó el gol con más pases de la historia reciente de los Derbis

Ojo a este dato: el Atlético firmó el gol con más pases de la historia reciente de los derbis madrileños con un tanto que sumó 18 pases antes de acabar siendo el 2-0 del Atlético-Real Madrid. Desde la temporada 2005-2006 no se veía una jugada parecida ni en el Santiago Bernabéu ni en el Calderón ni hasta ahora en el Metropolitano.

Estos son los datos del Atlético de Madrid:

18 - @itsJoDavid 🇨🇦 marcó el gol más elaborado de un derbi madrileño (sea del Real Madrid o del Atlético de Madrid) en @LaLiga desde al menos la temporada 2005-06: 18 pases. Cristian Romero - 4 pases

Marcos Llorente - 3 pases

Giuliano Simeone - 3 pases

Johnny Cardoso - 2 pases… pic.twitter.com/XvYyqNKqbe — OptaJose (@OptaJose) September 21, 2026

"El Atlético marcó el gol más elaborado de un derbi madrileño (sea del Real Madrid o del Atlético de Madrid) en LaLiga desde al menos la temporada 2005-06: 18 pases", comenta el tuit de OptaJose.

Los datos son incontestables: "Cristian Romero - 4 pases. Marcos Llorente - 3 pases. Giuliano Simeone - 3 pases. Johnny Cardoso - 2 pases. David Hancko - 2 pases. Lee Kang-in - 1 pase. Koke Resurrección - 1 pase. Álex Baena - 1 pase. Jonathan David - 1 pase".

Este fue el gol de Jonathan David en su finalización:

Vean esto jajaja alv desde cuando el Atlético de Madrid juega también? Que gran gol de Jonathan David 😮‍💨 pic.twitter.com/IOWiMRVIud https://t.co/JOCGx07YiK — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) September 20, 2026

La jugada nace desde la defensa y va pasando por los medios hasta que llega a Lee Kang-in, quien cede a Giuliano Simeone para que este ponga un centro preciso para Jonathan David, el cual, de primeras y lanzándose al suelo, remata para cerrar el 2-0.

A todo esto, el delantero canadiense Jonathan David se convierte en el séptimo jugador en toda la historia del Atlético de Madrid que marca en sus tres primeros partidos de Liga con el equipo colchonero. Marcó en Anoeta, luego ante Osasuna y ayer contra el Real Madrid.