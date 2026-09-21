Otro lunes más me levanto feliz, pero un poco confuso. Me suele pasar mucho después de jugar ante Real Madrid y Barcelona. El año pasado me ocurrió tras el 4-0 en el Metropolitano y el 0-2 en el Camp Nou. También con el 5-2 en el Derbi del año anterior. Y unas temporadas atrás con el 3-1 liguero y el 4-2 en Copa. Es algo raro, no sé, como si siempre que ganase el Atleti no fuese justo. Por eso hago la siguiente pregunta: ¿Alguien sabe si el Atlético se ha merecido algún derbi?

Hace mucho mucho tiempo, en una España muy muy lejana, que no se le puede ganar a Real Madrid y Barcelona. Ganarles no se puede, pero robarles sí. Eso dicen ellos cada vez que pierden. Bueno, perdón, ellos no pierden, a ellos les roban. Y ayer, al parecer, el Atlético de Madrid, el cual lleva ganados tres de los últimos cuatro derbis ligueros en el Metropolitano, incluyendo una manita el año pasado, tampoco mereció ganar. Ojo, he repasado informes del año pasado y en el 5-2, incluso en esa soberana paliza, también robó el Atleti. Vaya por Dios.

Es tan exagerado y grave lo que ocurre en este país y, por supuesto, en esta ciudad, que el aficionado del Atlético se levanta esta mañana y se encuentra con varias cosas bastante graves. Una es la de siempre, un programa concreto manipulando y diciendo que ayer estaban prohibidas las camisetas del Real Madrid en el Metropolitano. MEN-TI-RA. No solo había camisetas del conjunto blanco en los aledaños y en el interior, sino que convivieron con los colchoneros sin problemas. Por cierto, a ver si estos chicos con micrófono se pasan por cierta calle cercana a otro estadio donde hay unos bares muy cuquis e intentan que por ahí pase alguien con la camiseta del Atlético. O que se la pongan ellos y hagan una investigación de campo. Sería divertido.

Por otro lado, el aficionado del Atlético tiene que soportar que Carmen Colino, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, diga sin ningún tipo de rubor y, repito, como representante de la prensa madrileña, que no madridista (aunque sea así), que el Atlético solo da la vuelta olímpica al campo cuando gana al Madrid. No solo es mentira, ya que lo hacen en todos los partidos, en todos, sino que tiene el ejemplo más reciente este pasado miércoles, cuando lo hicieron ante Osasuna. ¿Ha borrado el tuit de su mentira? No, por supuesto. Para qué informar bien siendo la representante de la prensa madrileña, ¿no? Y ya para rematar, palmeros del anticholismo, supuestamente rojiblancos, diciendo en la radio que están decepcionados con el Atlético porque ganaron el derbi solo por 2-1. Ole, ole, ole, lo que les ha provocado en el cuerpo Diego Pablo Simeone.

Respecto al partido en lo meramente deportivo, es decir, fuera también del show de Mou a lo Albert Rivera y la baldosa, el Atlético dominó 11 contra 11 y 11 contra 10. Mereció ganar y ganó. Y por mucho que digan que los rojiblancos merecieron jugar con tres por ocho expulsiones, solo hay que ver las jugadas y la intención dentro de las mismas para ver que si eso son expulsiones apagamos el fútbol y nos vamos todos a casa. Por cierto, si quieren ver la de Cuti y Bellingham pongan en Youtube Ceballos-Pablo Barrios y verán una entrada peor en un derbi en el Bernabéu. ¿Roja? Ja, ja, ja, sin "ro".

Lo mejor que le puede pasar al Atlético y también al Barcelona es que el Real Madrid y José Mourinho piensen que han perdido el derbi por los árbitros y no por el terrible partido que hicieron. Ni en el 5-2 vi al Madrid jugar tan mal. Patadones en largo de Thibaut Courtois a nadie, carreras en solitario de Kylian Mbappé que el Atlético rompía con una simple ayuda, Bellingham y Vinícius de paseo en momentos cruciales, Arda Güler desesperado sin tener el balón… El Madrid jugó horrible, sin embargo, si hoy les pregunta algún amigo madridista, jugaron de vicio y la culpa es del árbitro. Así no cambian nada.

Hoy, queridas amigas y queridos amigos, es otro día postderbi en el que toca encontrar la manera de argumentar que el Atlético no mereció ganar. Tampoco en el 5-2. Ni en el 3-1 o 4-2 de hace unos cursos. Porque el relato marca que el Atlético no gana derbis, los manga. Eso sí, cuando los pierde, que nadie doble toque las narices con que le han robado a los colchoneros, porque entonces eso es de llorones.

Como diría Courtois, estoy harto de que siempre se victimicen los mismos, pero entiendo que sea un día duro con tres semanas de parón por delante complicadas. Ganó el Atlético otro derbi con Simeone, Giuliano estuvo en las dos acciones del gol e incluso el delantero que decían que venía de rebote, Jonathan David, lleva tres goles en tres partidos. Vaya, en estas tres semanitas a algunos les va a tocar preocuparse de lo suyo, no del Atlético de Simeone o del caso Julián, el eterno comodín de las tertulias. A ver si estar varios meses preocupados solo por el Atleti les ha hecho darse cuenta de que no se han preocupado de lo que pasaba en su casa. Pues eso, a darle vueltas durante tres semanas. Un abrazo.