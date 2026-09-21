El suizo Xhaka, apartado de la Liga de las Naciones tras reconocer que falsificó un certificado covid

El capitán de la selección de fútbol de Suiza, Granit Xhaka, ha quedado fuera de la lista de convocados para los partidos de la UEFA Nations League tras confesar la obtención de certificados de vacunación contra el coronavirus sin haberse vacunado previamente. Objeto de una investigación por el Ministerio Público de Lucerna por la supuesta obtención de certificados falsos de vacunación, Xhaka ha emitido este lunes un comunicado a través de sus redes sociales donde ha reconocido estos hechos que, según informa el medio suizo Blick, se remontan al 2022.

"En aquel momento sentía una gran inseguridad», ha expresado, pues «desconfiaba profundamente de la vacuna" y se encontraba "dominado por el miedo y la incertidumbre. En ese estado de agitación emocional, adquirí un certificado de vacunación en lugar de resolver mis dudas por las vías establecidas", admitió.

El mediocampista del Sunderland, de 33 años, ha trasladado su intención de cooperar con las autoridades y ha asegurado "asumir la responsabilidad de esta decisión". "Hoy veo claramente que ese camino no fue el correcto. Fue un error. Lo siento", concluyó. Tras ello, la Federación Suiza de Fútbol ha anunciado que el 10 helvético no participará en el próximo parón de selecciones, en una medida tomada "de mutuo acuerdo".

"Granit Xhaka nos informó de la situación e indicó que hablaría públicamente al respecto y asumiría la responsabilidad", explicó Peter Knäbel, presidente de la Federación Suiza de Fútbol (ASF).

Asimismo, la federación ha celebrado que su jugador haya aclarado el asunto y, al mismo tiempo, ha considerado que "lo mejor" para el equipo "es participar en esta concentración sin él. Para nosotros, la prioridad ahora es calmar la situación y centrarnos por completo en el equipo y en los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA", ha explicado.

"Al finalizar este periodo de negociaciones internacionales, reevaluaremos la situación con Granit y discutiremos los próximos pasos", ha concluido Knäbel.