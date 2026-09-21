Jorge Mas a la fuga: el silencio del dueño mientras el Real Zaragoza se desangra

Cualquiera que haya seguido la deriva del Real Zaragoza en los últimos tiempos sabe que las promesas altisonantes y el boato de las ampliaciones de capital suelen ser el preludio de una pesadilla aún mayor. Tal y como hemos venido advirtiendo e informando en Libertad Digital, gracias a las revelaciones de nuestro colaborador Luis Serrano Antón, el proyecto de la multipropiedad encabezado por Jorge Mas ha terminado desmoronándose como un castillo de naipes.

Han transcurrido ya seis meses desde que en marzo comenzaran a circular con fuerza los rumores sobre la inminente renuncia del propietario del Inter Miami a la presidencia blanquilla. Se hablaba en las tertulias radiofónicas de un paso definitivo, del relevo por parte de Juan Forcén o de la afanosa búsqueda de un perfil aragonés y zaragocista que asumiera el timón institucional.

Seis meses después, la realidad ha superado al más trágico de los guiones: el Real Zaragoza ha consumado su descenso fuera del fútbol profesional, hundiéndose en la tercera categoría de nuestro balompié (Primera RFEF).

A pesar del terremoto deportivo e institucional que ha sacudido las entrañas de La Romareda —en obras—, Jorge Mas no ha considerado oportuno coger un avión, plantar la cara en Zaragoza y dar una sola explicación a sus abonados y aficionados. El dirigente ni está ni se le espera. Callan en Miami y callan en el club, optando por una política de comunicación cobarde que elude responder por videoconferencia incluso sobre el impago de los abonos comprometidos para la edificación del nuevo estadio.

Qué contraste con la pompa y la parafernalia mediática cuando se trataba de sacar pecho por inyecciones de millones que nunca han terminado de arreglar el desaguisado.

El reguero de incógnitas sin respuesta que deja el magnate al escabullirse es sonrojante:

¿Cuáles son los motivos reales del cambio de accionariado y por qué no se abonaron en tiempo y forma los 10 millones de euros a la sociedad La Nueva Romareda ?

y por qué no se abonaron en tiempo y forma los ? ¿Por qué persistieron en errores garrafales de gestión deportiva y en la política de fichajes ?

? ¿Cómo se explica el vergonzoso impago en mayo de las nóminas a futbolistas, cuerpo técnico, servicios médicos, fisioterapeutas, empleados y proveedores del club?

El agujero del 20% y la purga en administración

La situación financiera roza el esperpento. Cuando se prometió una ampliación de capital de 20 millones de euros, los potenciales nuevos inversores del fondo RONDO —quienes acabarían asumiendo el control mayoritario con la plataforma de inversión A.GAIN y su CEO, el empresario guatemalteco Bobby Aitkenhead, como caras visibles— se sentaron a auditar los libros de contabilidad. La sorpresa ha sido monumental: han detectado un grave desvío del 20%, lo que exige elevar la inyección de dinero hasta los 24 millones.

Para entender la dimensión del desastre en términos de andar por casa: es como si a usted le prometen una nómina de 1.000 euros y, a la hora de cobrar, se la dejan en 800. Éste ha sido el nivel de precisión técnica de la dirección financiera, a cuyos responsables ya se les ha comunicado su fulminante cese.

En medio de este descontrol, la figura del nuevo director general, el argentino Guido Baroli, irrumpe como el hombre de A.GAIN para capitanear la reestructuración, aunque en la práctica el señor Baroli parece carecer para el entramado Mas/Messi/Inter Miami de la relevancia organizativa que en su día ostentaba Fernando López Lobete.

El CSD frena el traspaso y las horas se agotan

Lo verdaderamente alarmante no es solo el desfase contable, sino el bloqueo jurídico que atenaza a la entidad. Han transcurrido dos meses y medio y nadie ha formalizado la compraventa de las acciones. Sobre el papel, el presidente y el Consejo de Administración siguen siendo exactamente los mismos de siempre. Las ruedas de prensa de presentación de los supuestos nuevos dueños no son más que brindis al sol si no se ratifican en una Junta General Extraordinaria que sigue sin celebrarse, consumiendo plazos legales peligrosamente cerca de la Junta Ordinaria de diciembre.

¿A qué se debe esta parálisis? La razón no es baladí. Además de la exigencia de reunir en metálico o avales más de 20 millones de euros, la operación requiere el visto bueno imperativo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Que pasen los meses sin convocatoria oficial de junta es el indicio más claro de que las autoridades no ven nada claro el cambio de accionariado.

La revisión se dilata, la incertidumbre se multiplica y el club sigue hundiéndose en ese pantano de arenas movedizas al que fue arrojado hace quince años. Han pasado tres máximos accionistas distintos y, aunque ahora se promete otra revolución de arriba a abajo, el Real Zaragoza continúa devorado por la misma masa pegajosa, que cada día que pasa engulle con más rapidez la posibilidad de salvación.

Búsqueda desesperada de un 'presidente florero'

Las heridas en elzaragocismo son profundas y no terminan de cicatrizar. Los hipotéticos nuevos accionistas apenas disponen de tiempo para evitar la quiebra institucional. No basta con palabras: hay que poner dinero de verdad, enjuagar la deuda y garantizar que a final de mes queden, como mínimo, un millón de euros en metálico en la caja.

Sin embargo, en lugar de arrimar el hombro, la prioridad de la propiedad parece ser la búsqueda desesperada de un 'presidente florero'. Se busca un perfil aragonés, de prestigio y arraigo zaragocista que actúe como escudo humano. Sin embargo, la realidad es que ningún profesional de prestigio que se haya ganado el respeto a lo largo de su vida va a prestarse a ser el pim-pam-pum al que la afición le tire las bolas para amortiguar las críticas a la gestión. Sin poder ejecutivo real ni garantías de viabilidad, nadie con dos dedos de frente aceptará dar la cara semana tras semana para dar cobertura a un futuro negro.

Y mientras la institución histórica del fútbol español camina directo hacia su desaparición definitiva, Jorge Mas ni aparece, ni ofrece explicaciones, ni se le espera.