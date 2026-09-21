La Federación renueva a De la Fuente hasta 2032 con un notable aumento de sueldo

Era un secreto a voces y cuestión de tiempo que fuera oficial. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Rafael Louzán y reunida este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha dado el visto bueno por unanimidad a la ampliación del contrato del seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, quien continuará vinculado al organismo federativo hasta 2032.

Todo ello, tras el éxito de la selección española en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde España se alzó con el título de campeones del mundo por segunda vez en su historia tras el de Sudáfrica 2010.

Así, el técnico riojano, de 65 años y que se hizo cargo de la selección absoluta a finales de 2022 en sustitución de Luis Enrique Martínez, seguirá al frente del equipo nacional absoluto hasta la Eurocopa de 2032, que se disputará en Italia y Turquía.

"Estamos cerrando flecos para que el próximo lunes podamos de alguna manera renovar", aseguró el pasado miércoles el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, durante su visita al World Football Summit (WFS). De la Fuente tenía contrato hasta la conclusión de la Eurocopa de 2028, pero la Federación ha decidido prolongar su proyecto hasta después del Mundial que España organizará junto con Portugal y Marruecos en 2030.

La ampliación también mejorará las condiciones económicas del técnico riojano, que pasará a situarse entre los cinco seleccionadores mejor pagados del mundo con unos emolumentos de entre 4 y 5 millones de euros brutos anuales.

El italiano Carlo Ancelotti (Brasil) lidera claramente la lista de los seleccionadores mejor pagados del mundo con un sueldo de 9,5 millones de euros, por delante de Thomas Tuchel (Inglaterra), con 5,9 millones; Julian Nagelsmann (Alemania), con 4,9 millones; ahora el propio De la Fuente, con un salario de entre 4 y 5 millones; y Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y Fabio Cannavaro (Uzbekistán), ambos con 4 millones.