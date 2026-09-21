Los audios del VAR que justifican las decisiones en las polémicas del derbi y el error que reconoce el CTA

El encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid disputado en el Riyadh Air Metropolitano estuvo marcado por varias jugadas polémicas. Horas más tarde, desde el Comité Técnico de Árbitros se publicaron los audios que explicaban las decisiones tomadas entre el VAR, donde se encontraba Trujillo Suárez, y el colegiado del encuentro, Ortiz Arias.

La primera de las jugadas en las que intervino el VAR se produjo en el minuto 36 del derbi, cuando el árbitro acudió a la pantalla para revisar una acción entre Cuti Romero y Bellingham.

El árbitro había señalado falta a favor del conjunto rojiblanco y mostrado cartulina amarilla al centrocampista inglés. Sin embargo, tras la conversación entre Trujillo Suárez y Ortiz Arias, la decisión cambió.

"Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad", comunicaron desde el VAR al colegiado. Él se dirige hacia la pantalla y pide que enseñen la jugada: "Suéltamela, por favor". Mientras Ortiz Arias contempló lo ocurrido, Trujillo Suárez comentó: "Yo observo que es el jugador del Atlético de Madrid el que pisa al jugador del Madrid. El jugador del Madrid es el que toca balón".

Conforme con la valoración y tras tomar una decisión, el árbitro señaló: "Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Real Madrid y voy a sacar amarilla para el jugador del Atlético de Madrid". Posteriormente, el colegiado madrileño procedió a realizar lo trasladado a la sala VAR.

El penalti de Huijsen

Otra de las jugadas está relacionada con la roja mostrada a Huijsen tras el penalti cometido sobre Giuliano Simeone. En un primer momento, Ortiz Arias señaló la pena máxima y mostró la cartulina amarilla al defensa español. En cambio, después de acudir a la pantalla el equipo de Mourinho terminó con un futbolista menos sobre el terreno de juego.

"Miguel, te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por dogso, por sujetar al adversario, sin disputa", avisaron desde el VAR. Una vez delante de la pantalla, Trujillo Suárez comenta a Ortiz Arias: "Observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol".

El madrileño reclamó una imagen más amplia para ver dónde se encuentra situado Courtois puesto que él había entendido que el guardameta podía intervenir: "Ahí he interpretado que podía llegar el portero. Controla… Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti. Gracias".

Como consecuencia, el Real Madrid se quedó con diez en el minuto 51 de partido y Grimaldo adelantó a los de Simeone tras el lanzamiento desde los once metros. Finalmente, el Atlético de Madrid se terminó llevando los tres puntos gracias a otro tanto de Jonathan David, aunque el Madrid acortó distancias en el 89 de partido.

La jugada no revisada

Al margen de los dos acciones sobre las que se han publicado los audios, existe una tercera que causó un gran revuelo, pero ante la que no existe conversación ya que únicamente se señaló falta y no hubo tarjeta. Se trata de una entrada de Kang-In Lee sobre Fede Valverde, que como se conoció horas más tarde provocó la lesión del futbolista uruguayo.

🚨🎥 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞𝗜𝗡𝗚: Lee Kang In wasn't even booked for this challenge on Fede Valverde. 😳 LaLiga referees. 🙈pic.twitter.com/7LRxpeDazR — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) September 20, 2026

Para el CTA, la infracción cometida por el surcoreano al borde del descanso era merecedora de tarjeta roja y habría significado que ambos equipos se quedasen con diez jugadores en el terreno de juego.