La Real Federación de Fútbol de Ceuta ha expresado hoy su "profunda tristeza, decepción y rechazo" tras confirmarse que el partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre no se jugará finalmente en Ceuta porque "lo desaconseja" la Policía Nacional.

El pronunciamiento, en un comunicado de la federación ceutí, se ha producido después de que este domingo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confirmara en Málaga que no se celebraría este encuentro en Ceuta debido a la situación que vive esta ciudad y después de que el Ministerio del Interior desaconsejara su celebración, al considerar que no podían garantizarse las condiciones necesarias para el dispositivo policial.

La federación ceutí (FFCE) ha expresado que la decisión del Gobierno de España, a través del ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, "impide que culmine el trabajo desarrollado en los últimos días por la FFCE, la RFEF, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la AD Ceuta FC para hacer posible este encuentro".

"La noticia supone un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional y viendo alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos", ha señalado.

La federación ceutí, que preside Antonio García Gaona, ha considerado que la llegada de una selección española "suponía mucho más que un partido de fútbol, ya que representaba una oportunidad para devolver ilusión a miles de ceutíes y ofrecer una imagen de normalidad que la ciudad necesita recuperar cuanto antes".

La federación de Ceuta ha estimado que "resulta especialmente difícil de entender la posición del Ministerio del Interior, ya que hace apenas unos días Fernando Grande-Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora el departamento que dirige utiliza la presión migratoria, la tensión social y la falta de medios suficientes como argumentos para desaconsejar la celebración del encuentro".

Para el estamento federativo ceutí, "ambas posiciones resultan difícilmente conciliables, ya que si Ceuta se encuentra en una situación de normalidad y seguridad, cuesta explicar esta decisión y si son necesarios más recursos y efectivos, la respuesta del Gobierno de España debe ser aportarlos y garantizar el desarrollo normal de la actividad de la ciudad, no limitar sus oportunidades".

"Además, Ceuta ya ha demostrado su capacidad para albergar encuentros deportivos de primer nivel, además de que la AD Ceuta FC compite en LaLiga Hypermotion y disputa con normalidad sus partidos como local en el estadio Alfonso Murube, con los dispositivos de seguridad propios del fútbol profesional", ha recordado.

La federación de Ceuta dice que "resulta difícil justificar que Ceuta pueda acoger regularmente encuentros de la segunda categoría del fútbol español y, al mismo tiempo, no pueda celebrar un amistoso internacional de categoría sub-20, por lo que Ceuta no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de medios de otras administraciones, sino que la ciudad necesita soluciones, recursos y normalidad".

"Hoy pierde el fútbol ceutí pero, sobre todo, pierde una ciudad que necesitaba una alegría", ha añadido la federación, que insiste en que seguirá trabajando para que "en un futuro no muy lejano, Ceuta pueda recibir el encuentro internacional que merece y disfrutar de una selección española jugando en nuestra tierra".