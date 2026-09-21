Simeone planta cara a Mourinho y le deja un picante recado

El Atlético de Madrid se impuso por 2-1 a su eterno rival, el Real Madrid, en un vibrante duelo disputado ante una afición rojiblanca que volvió a disfrutar de otro Derbi ganado en casa. Eso sí, José Mourinho se quejó del colegiado y por ello Simeone en DAZN le mandó este recado:

🗣️ Simeone habla claro "Creo que el respeto a los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, lo tenemos que sostener porque si no, vale todo, y el vale todo no va por más que te llames Mourinho"

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"Creo que el respeto a los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, lo tenemos que sostener porque si no, vale todo, y el vale todo no va por más que te llames Mourinho", sentenció el argentino.

El técnico rojiblanco aprovechó la ocasión para deshacerse en elogios hacia los seguidores colchoneros, recordando que la exigencia de la grada siempre va ligada al esfuerzo que los futbolistas demuestran sobre el césped. "Tenemos una gente que es increíble. No hay palabras de agradecimiento para ellos tanto en mi etapa de jugador como de entrenador. Cuando te entregas, la gente te quiere; y hoy Julián lo intentó", explicó.

Por otro lado, el entrenador no ocultó su enorme satisfacción con el rendimiento de Jonathan David. El delantero anotó el segundo tanto del equipo frente a los blancos, confirmando su excelente estado de forma. "Estoy muy contento con Jonathan. Son tres goles en tres partidos y pone la competencia interna en un lugar muy importante", destacó sobre el atacante, cuya racha goleadora está siendo vital para los intereses del equipo.

Pese a la inyección de moral que supone vencer al eterno rival y el hecho de haber superado al Real Madrid en la clasificación liguera, el preparador prefirió mantener los pies en el suelo y restar trascendencia a la situación en la tabla. "No es nada importante ni determinante. La liga es larguísima. El equipo está creciendo. Necesitamos seguir trabajando", apuntó, fiel a su innegociable discurso.

Finalmente, el entrenador quiso destacar la actitud de Koke como modelo a seguir por el resto del vestuario, subrayando la necesidad de que todos los integrantes de la plantilla mantengan la máxima implicación. "Estar involucrados todos. Koke ha sido un ejemplo hoy en este sentido. Necesitamos seguir con el 'partido a partido'. Seguir en nuestra búsqueda con la misma ilusión", concluyó.