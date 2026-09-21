Un futbolista de Primera llama "asesino" a Óscar Puente

Davinchi, el futbolista del Getafe, perdió a su padre en la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz y, ante la falta de respuestas de las autoridades después de tanto tiempo, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cargó directamente contra una persona, Óscar Puente.

"Ocho meses ya de aquel fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia", comienza diciendo en su texto. "No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías, sin consecuencias reales. Queremos justicia".

"Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado. Perder a un padre no lo va a reparar nada, dimita ya asesino Óscar Puente", exigió al ministro de Transportes.

La imagen compartida por el jugador junto al mensaje

Desde la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, con Mario Samper al frente, también se encuentran muy molestos con Puente. Después de pedir al ministro que dimitiese, la respuesta les dejó boquiabiertos: "Le dijimos en persona a Puente que dimitiera y nos dijo que él no había soldado el raíl. Nos quedamos estupefactos. Aún esperamos que venga a reunirse con las víctimas a Huelva, como nos prometió", aseguró Samper.

La investigación de lo ocurrido aquel día en la localidad cordobesa sigue abierta y no se espera tener el informe definitivo antes del primer trimestre de 2027, cuando ya se habrá cumplido un año del suceso.

El mensaje de adiós

Los días posteriores al accidente, Davinchi publicó un mensaje de despedida hacia su padre en sus redes sociales. Su progenitor, David Cordón, regresaba a Huelva en el Alvia 2384 después de haber asistido al partido Getafe-Valencia que se disputó en el Coliseum.

El lateral izquierdo de 18 años escribió: "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante". Y terminó sus palabras de despedida con: "Te amo papá".