Atlético 2-1 Real Madrid: hordas, aún os quedan 17 días sin Liga

El viernes 9 de octubre. Ese día vuelve LaLiga con el partido entre el Málaga y el Espanyol a las 21:00 horas. Concretamente, desde hoy 22 de septiembre hasta ese día, faltan un total de 17 días naturales y nada de lo que ocurra va a cambiar que el domingo, en el derbi madrileño, el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Real Madrid.

Digo esto porque durante 17 días algunos van a tener que sacar todo su ingenio para seguir lanzando barro sobre el Atlético de Madrid. El show empezó desde el pitido final. Desde la representante de la asociación deportiva de Madrid mintiendo sobre la vuelta de los jugadores del Atlético al campo tras ganar, pasando por las falsas acusaciones de que en el Metropolitano no puedes llevar la camiseta del Real Madrid cuando hubo centenares y, la última, sacar noticias sobre Julián Álvarez, otra vez, diciendo que el seno del Atlético está dividido.

Adelante esas hordas. Ataquen con fuerza. Eso sí, se van a aburrir, muchísimo porque la falta de creatividad a la hora de generar contenido y, sobre todo, la incapacidad de hablar de deporte en, sorpresa, programas o publicaciones deportivas, hará que durante estos 17 días tengan que rascarse el cuello por las rozaduras mientras lanzan toda su maquinaria contra el Atlético de Madrid.

Mientras todo eso pasa, el Real Madrid va a seguir exactamente igual. Va a jugar igual que jugó en el Metropolitano y los jugadores, sobre todo los más fuertes en sus convicciones, seguirán pensando que ellos no perdieron el derbi madrileño, sino que se lo robaron. Ellos no juegan mal. Ellos no tienen que correr más. Les robaron y, por tanto, van a seguir haciendo exactamente lo mismo.

¡Qué largos se pueden hacer 17 días de inventos! A mí, reconozco que me costaría mucho vivir así esta profesión. Con la cantidad de cosas que se pueden escribir y decir, sin embargo, esa falta de creatividad —financiada o extrañamente espontánea— provoca que no haya otros temas de los que hablar. Al Atlético de Madrid le van a pasar todas las facturas de ganar un derbi. Será en efectivo o con tarjeta, pero las facturas ya las tienen y esto es solo el principio.

El problema es que, repito, nada va a cambiar en 17 días. Pueden seguir sacando todo lo que quieran sobre el Atlético, pero el tiempo va a pasar muy despacio. Despacito, como decía Luis Fonsi. Y como pasaba con la canción del cantante estadounidense... están bailando que da gusto. Martes, miércoles, jueves, viernes... Luego sábado y domingo. Después, otra semana larga de trabajo. El fin de semana. Todo ello sin LaLiga. Y luego otra vez lunes, martes, miércoles... Adelante esas hordas, pero estáis a día 22 de septiembre y tenéis que rellenar tooooodas las horas de contenido que os demandan. Suerte, hordas, porque os vais a aburrir de lo lindo y el resultado no va a cambiar: Atlético de Madrid 2 Real Madrid 1.