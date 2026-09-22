La polémica del derbi, lo mal que jugó el Real Madrid y el incidente de un menor ceutí en el autobús del Valladolid fueron los temas principales de la tertulia de este lunes en El Primer Palo con Juanma Rodríguez, Dani Blanco, Israel Iñiguez y Sergio Fernández.

Sobre la polémica del derbi, Juanma Rodríguez no pudo ser más claro. "En este caso el orden de factores sí altera el producto. El Madrid jugó mal pero antes vinieron los errores garrafales del árbitro" a lo que Isra Iñiguez rebatió "no se puede decir eso en rueda de prensa porque camuflas lo verdaderamente importante"

Para Sergio Fernández esto "era algo que se veía venir. El Madrid no da dos pases seguidos y juega muy mal" a loq eu Dani Blanco matizó "es que creo que Mourinho quiere jugar así, saltarse el medio del campo y jugar a la contra"

También tuvo su hueco la suspensión del partido de la selección sub-20 en Ceuta. "No me creo la explicación del ministro ni de la Federación" decía Juanma. "No han querido jugar allí"