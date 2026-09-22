El Madrid pierde a Valverde por un esguince de grado 3 tras el polémico derbi

El Real Madrid ha confirmado este martes la lesión de Fede Valverde tras las pruebas médicas realizadas al centrocampista después del derbi ante el Atlético de Madrid. Los Servicios Médicos del club han diagnosticado al futbolista uruguayo un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, una lesión cuya evolución determinará ahora el periodo que permanecerá fuera de los terrenos de juego.

El club blanco no ha establecido por el momento un tiempo estimado de recuperación. El parte médico se limita a señalar que Valverde queda "pendiente de evolución", por lo que será necesario esperar a la respuesta del tobillo durante los próximos días para conocer el alcance práctico de la lesión y sus plazos de regreso.

Recordemos que Valverde terminó con molestias el derbi madrileño disputado ante el Atlético, encuentro que finalizó con victoria rojiblanca por 2-1. La lesión se produjo después de una acción en la que el jugador del Atlético Kang In Lee golpeó el tobillo izquierdo del futbolista madridista.

Entradon de Kang In Lee a Valverde y ni amarilla. pic.twitter.com/1z0bb1ihea — Reyes de europa (@Hala_Madrid86) September 20, 2026

La acción no fue sancionada con falta durante el encuentro. Posteriormente, Valverde continuó participando en el partido, aunque finalmente las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Real Madrid han confirmado que la articulación presenta un esguince de grado 3.

El diagnóstico llega después de que el centrocampista abandonara el encuentro con molestias y tras la evaluación médica correspondiente. El club no ha precisado si la lesión afecta a alguna estructura concreta del tobillo ni ha comunicado todavía una fecha aproximada para su vuelta.

Pendiente de evolución

El grado de la lesión confirmado por el Real Madrid obliga ahora a seguir la evolución del futbolista antes de establecer plazos. El parte médico publicado por la entidad únicamente recoge el diagnóstico y deja abierta la recuperación a la evolución de Valverde.

Nuevo parte médico de Valverde.https://t.co/bAPEDqcJc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2026

El centrocampista es una pieza habitual en el equipo dirigido por José Mourinho y su ausencia supondría un contratiempo para el conjunto madridista, aunque por ahora el club no ha detallado cómo afectará la lesión a su disponibilidad para los próximos compromisos.

La confirmación médica se produce después de un derbi que ha dejado también un intenso debate alrededor del arbitraje. El Real Madrid cayó ante el Atlético por 2-1 y varias decisiones tomadas durante el encuentro han generado críticas posteriores. Entre ellas se encuentra la acción en la que Kang In Lee golpeó el tobillo de Valverde, que no fue castigada con una falta en ese momento.

El diagnóstico conocido este martes pone cifras médicas a las molestias sufridas por el uruguayo durante el partido: esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. El Real Madrid, por ahora, no ha avanzado un periodo concreto de baja y se limita a informar de que el jugador queda pendiente de evolución.