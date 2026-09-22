El Real Madrid pierde el derbi... y Mbappé sigue pidiendo el Balón de Oro para él

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé se ha pronunciado con total sinceridad sobre sus aspiraciones para hacerse con el próximo galardón que premia al mejor futbolista del mundo. En una reciente entrevista concedida a la emisora gala RFI y recogida por la agencia Europa Press, el internacional francés ha reconocido que sentirse contrariado es algo natural en el deporte de élite, por lo que sería una decepción no alzarse con el Balón de Oro en la presente edición, argumentando que ha completado un año sobresaliente en el plano estrictamente personal.

"Creo que es un objetivo para cualquier jugador, pero no creo que sea una obsesión", ha matizado el atacante madridista. No obstante, ha querido poner en valor sus propios méritos para llevarse el preciado trofeo a casa. "He tenido un buen año, un gran año a nivel individual; sé que ese es el criterio más importante para el galardón", ha afirmado, recordando que se ha erigido como el máximo artillero en los torneos de mayor relevancia, lo que le otorga unas "buenas sensaciones".

Durante el pasado curso, el astro galo materializó un total de 42 goles vistiendo la elástica blanca, destacando de manera especial los quince tantos anotados en la Champions. Al ser cuestionado sobre si no resultar vencedor supondría un duro golpe, Mbappé se ha mostrado tajante. "Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa", ha reflexionado ante los micrófonos.

El futbolista también ha tenido palabras para quienes critican su actitud o su forma de expresarse ante los medios. "Nunca he buscado el consenso general. ¿Acaso no es posible? Pero es que no puedo ser otra persona", ha defendido con firmeza. En este sentido, ha insistido en que no va a intentar cambiar su personalidad para agradar a terceros, asumiendo tanto sus virtudes como sus defectos, así como sus éxitos y sus fracasos.

El ámbito de las selecciones nacionales también ha ocupado una parte importante de su intervención, concretamente el papel de Francia en el Mundial. A pesar de caer eliminados en las semifinales frente a España, el delantero ha querido reivindicar la imagen ofrecida por el combinado nacional. "No diría que fue decepcionante. Cuando no se gana siempre hay decepción, pero creo que dimos una buena imagen de nuestro país", ha aseverado, recordando que fueron un equipo que el mundo entero disfrutó viendo sobre el césped.

Además, ha subrayado que su capacidad para deslumbrar y rendir a un alto nivel individual en grandes citas deportivas es el factor que verdaderamente marca la diferencia a la hora de las votaciones. "No van a anunciar un equipo al abrir el sobre. Van a anunciar a un jugador", ha recordado, insistiendo en la naturaleza personal del premio.

Finalmente, Kylian Mbappé ha querido deshacerse en elogios hacia su actual técnico en el banquillo del Santiago Bernabéu. Según ha confesado, siempre albergó el deseo de ser entrenado por José Mourinho. "Él siempre ha despertado mi curiosidad. Es un hombre extremadamente inteligente que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es un líder nato. Y después, como entrenador, es uno de los mejores del mundo", ha sentenciado.