Juanma Castaño compara a Real Madrid Televisión con el diario Gara

Siguen los ecos de la derrota del Real Madrid en el derbi del Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Mucho se está hablando del polémico arbitraje del madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias, que expulsó con roja directa a Huijsen por un agarrón a Giuliano Simeone dentro del área, pero en cambio dejó sin expulsar al Cuti Romero y Kang-In Lee por sendas entradas a Jude Bellingham y Fede Valverde —lesionado de gravedad en esa acción—, respectivamente, además de dejar en el limbo un penalti a favor de los blancos por posible mano de Marc Pubill dentro del área y que tampoco se vio por televisión.

Sin embargo, tampoco puede obviarse el pobre juego de los blancos en casa del eterno rival, como el periodista de COPE Juanma Castaño. En una columna publicada este lunes en el diario ABC, titulada 'El Real Madrid, en guerra', el asturiano reconoce que "las dos acciones más polémicas del derbi son rojas claras (…) Pienso, por tanto, que el partido podría haber sido otro muy distinto, o mejor dicho, el resultado, y que el Madrid tiene todo el derecho del mundo a expresar su enfado con el árbitro, el VAR y el CTA", destaca.

Eso sí, a partir de ese diagnóstico arbitral, Juanma Castaño sostiene que "centrar en los arbitrajes los males de este club (Real Madrid) es ser un ciego ante algo que viene de muy atrás" porque supone ignorar una realidad mucho más compleja y profunda que arrastra la entidad merengue desde hace al menos dos temporadas.

La guerra interna y el desencanto de la afición

Pero lo peor llega a continuación. Tras anunciar que "vienen semanas duras", el periodista realiza una comparación muy desafortunada, equiparando a Real Madrid TV con un periódico proetarra. "En la tele oficial, que es el diario Gara del ultraflorentinismo, piden abandonar las competiciones nacionales. Denuncian que no les ponen repeticiones y resulta que, en el derbi, como es lógico, vimos de manera clara y al momento esas dos entradas mostradas desde todos los planos posibles.

Una vez más, el mundo está contra el Madrid. Todos están contra el Madrid", escribe Castaño, añadiendo que "desde un despacho de protocolo del Atleti (alguien) tuvo la idea, o el compromiso, de invitar al palco a Enrique Riquelme, una especie de anticristo que saca lo peor del séquito de Florentino. El conmigo o contra mí de toda la vida".

El periodista de COPE repasa igualmente un rosario de asignaturas pendientes y decisiones cuestionables: desde la renovación de Vinícius Junior y los millonarios desembolsos en el mercado de verano (Yan Diomande, Dumfries, Cucurella…) hasta la falta de un relevo natural en la medular tras el fichaje de Rodri por el Barcelona, pasando por el rendimiento de figuras llamadas a liderar el proyecto como Kylian Mbappé —"más preocupado por su balón de oro que por el juego del equipo", dice—, además del propio Vinícius, o los recurrentes frentes institucionales abiertos por la directiva.

Un bucle que recuerda al pasado

Para rematar su análisis, el periodista deportivo subraya que este clima de hostilidad permanente y teoría de la conspiración devuelve al madridismo a los fantasmas de la primera etapa de José Mourinho en el banquillo, hace ya dieciséis años.

"Mismo relato, distinta época. La hoja con las fotos, los penaltis que le pitan al Barça y al Atlético, las sospechas de manipulación. Y con todo, el presidente cabreado porque Riquelme está en el palco. Una guerra permanente", escribe Juanma Castaño en su columna en el diario ABC.