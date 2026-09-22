Ni Messi ni Cristiano: el futbolista más rico del mundo tiene 28 años y está en el paro

El afán del planeta fútbol suele medirse en contratos faraónicos, primas de fichaje desorbitadas y cuentas corrientes que marean a cualquier mortal. Los nombres de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Junior o Kylian Mbappé, por citar solo algunos ejemplos, surgen de manera inmediata al hablar de opulencia en el deporte rey. Sin embargo, la realidad económica del balompié esconde un secreto de proporciones bíblicas que escapa de los focos comerciales habituales. El futbolista más rico del mundo no cobra un sueldo millonario en un gran club europeo o en Arabia Saudí, ni tampoco lidera las listas de la revista Forbes por sus acuerdos de patrocinio; de hecho, ahora mismo se encuentra en el paro.

Su nombre es Faiq Bolkiah y su historia parece sacada de una fábula moderna donde los cuentos de hadas colisionan con la más absoluta normalidad del mercado laboral. A sus 28 años, este delantero está sin equipo después de haber finalizado su relación contractual con el Ratchaburi FC de la liga de Tailandia. Con la carta de libertad bajo el brazo y el teléfono listo para escuchar ofertas, el perfil de Bolkiah rompe cualquier molde establecido en la industria del fútbol.

Un linaje que desafía a la lógica del deporte

Para entender la magnitud de su figura hay que desviar la mirada hacia el sudeste asiático. Faiq es hijo del príncipe Jefri Bolkiah y sobrino directo del sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, lo que le sitúa de pleno derecho en el corazón de una de las familias reales más acaudaladas y poderosas del planeta. Las estimaciones financieras que rodean a su entorno familiar y a su herencia potencial rondan —y en muchos cálculos superan— los 18.698 millones de euros.

A pesar de que el rigor documental a veces matiza la liquidez exacta que posee a título estrictamente personal, lo indudable es que su cuna le sitúa en una galaxia financiera inalcanzable para cualquier magnate de Silicon Valley o mecenas del fútbol moderno. No necesita el dinero. No corre detrás de una prima de fichaje para asegurar su jubilación ni la de las próximas cinco generaciones de su descendencia. Si pisa un césped es, única y exclusivamente, por una irrefrenable vocación futbolística.

De las categorías inferiores en Inglaterra al fútbol asiático

Lejos de contentarse con los lujos palaciegos de su país natal, Bolkiah decidió trazar su propio camino en el mundo del fútbol. Su formación deportiva transcurrió en Inglaterra, donde pasó por las academias de clubes modestos e históricos como el Southampton, el Arsenal, el Reading o el Leicester City. Aquellos años formativos demostraron que lo suyo no era un capricho de fin de semana, sino un deseo sincero de competir en la élite, aunque su talento natural no terminara de catapultarle a la Premier League.

Posteriormente, su periplo geográfico y deportivo le llevó a probar fortuna en el Marítimo de Funchal (Portugal) y, más recientemente, en el fútbol tailandés de la mano del Ratchaburi FC. En territorio asiático sumó minutos, acumuló experiencia y demostró profesionalismo, lejos del ruido mediático que inevitablemente genera su apellido cada vez que su nombre aparece en un titular.

Buscando una nueva aventura sobre el césped

Ahora, con el mercado de fichajes en constante ebullición y su etapa en Tailandia ya finalizada, el delantero se enfrenta de nuevo al vértigo de la incertidumbre laboral. Para cualquier otro profesional, verse sin equipo a los 28 años y con el pase en su poder desataría la urgencia de encontrar acomodo rápido. Para Bolkiah, el paro no es una tragedia económica, sino un proceso de reflexión pausada para elegir su próximo destino.

Mientras los grandes clubes europeos debaten fichajes multimillonarios y las estrellas mediáticas miden cada uno de sus pasos comerciales, el sobrino del sultán de Brunéi continúa buscando un lugar donde calzarse las botas y darle unas patadas al balón. Una prueba viviente de que, a veces, por mucho oro que uno tenga en la caja, lo único que realmente importa es que el árbitro pite el inicio del partido.