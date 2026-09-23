De estrellarse en la Juventus a brillar de rojiblanco: el impacto de Jonathan David

Jonathan David se estrenó como goleador en el derbi madrileño el pasado fin de semana en el Metropolitano, pero este no era su primer gol como colchonero. El canadiense aterrizó como cedido en el vestuario rojiblanco en el mercado de verano y ya ha dejado huella en la delantera.

Su tanto ante el Real Madrid sirvió para ampliar el marcador (2-0) durante la segunda mitad. Jonathan David aprovechó un gran pase de Giuliano desde la banda derecha para lanzarse al suelo y enviar el balón al fondo de la portería madridista. Minutos más tarde, Simeone decidió darle descanso.

Ese fue su tercer tanto en LALIGA, competición en la que ha logrado anotar en cada uno de los partidos que ha saltado al terreno de juego. Su primer partido fue frente a la Real Sociedad. El canadiense disputó la última media hora de partido y se estrenó con la camiseta del Atlético de Madrid. En el próximo duelo, ante Osasuna, no solo vio portería, sino que dio una asistencia en los 68 minutos que permaneció en el césped.

Su trayectoria

En el Lille de la Ligue 1 francesa, donde estuvo cinco años (2020-2025), el delantero canadiense marcó un total de 87 goles en la liga doméstica y logró ser el máximo goleador histórico del club en competiciones europeas con 13 tantos. Además, en Ligue 1 repartió 17 asistencias y, en total, 109 goles y 31 asistencias en 232 partidos conquistando una liga y una Supercopa de Francia.

Esto le llevó a dar el salto a la Juventus, sin embargo, los resultados no fueron tan espectaculares. Tras llegar libre a la Serie A para la temporada 2025-2026, Jonathan David solo marcó 8 goles en competiciones oficiales, repartidos en 6 tantos por la Serie A y 2 en la UEFA Champions League. Después de esta etapa, el Atlético de Madrid se hizo con sus servicios desde el club italiano y la vinculación se extenderá hasta el final de la presente temporada.