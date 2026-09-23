El Supremo confirma la condena de cuatro años de cárcel a Santi Mina por abuso sexual

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena de cuatro años de prisión impuesta al futbolista Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en julio de 2017 en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca de Mojácar, en Almería. La Sala de lo Penal ha desestimado los 29 motivos planteados por la defensa y mantiene así la decisión adoptada previamente por los tribunales.

La resolución del Supremo también mantiene la indemnización de 25.000 euros por daño moral a la víctima. Recordemos que esta cantidad ya había sido reducida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rebajó la indemnización inicialmente fijada en 50.000 euros por la Audiencia Provincial de Almería.

El alto tribunal también confirma la absolución de David Goldar, amigo de Mina y segundo acusado en el procedimiento. Los magistrados consideran que no existen pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad como cooperador necesario o cómplice de los hechos.

El argumento del consentimiento

Uno de los principales motivos planteados por la defensa de Santi Mina se basaba en la posibilidad de que el futbolista hubiera actuado bajo un error sobre el consentimiento de la mujer. Sin embargo, el Supremo rechaza esta interpretación al considerar que los hechos declarados probados no contienen ninguna manifestación de consentimiento que pudiera haber sido interpretada de forma equivocada por el acusado.

Según la sentencia, Mina aprovechó la proximidad y la situación en la que se encontraba la mujer para realizar dos actos sexuales sin su consentimiento. El tribunal considera que la secuencia probada no permite concluir que el futbolista recibiera una señal de consentimiento que pudiera haber interpretado erróneamente.

La sentencia señala que la mujer reaccionó ante el primer acto empujando al futbolista y que posteriormente le pidió que parara. Mina cesó entonces su actuación. Para el Supremo, este último hecho permite establecer el momento en el que terminó la conducta, pero no demuestra que hubiera existido consentimiento con anterioridad.

Los magistrados consideran especialmente relevante la secuencia descrita en los hechos probados. Según la resolución, se produjo inicialmente una penetración que la víctima no había consentido y, posteriormente, otro acto sexual que también se realizó sin su consentimiento.

La víctima pedía una pena mayor

La decisión del Supremo tampoco satisface las pretensiones de la víctima, que había presentado su propio recurso de casación. Su representación solicitaba que los hechos fueran considerados un delito de agresión sexual con penetración y que Mina fuera condenado a ocho años de prisión.

De forma subsidiaria, la acusación particular había reclamado una pena de seis años. El Supremo rechaza ambas peticiones al considerar que los hechos probados no describen el empleo de violencia con una función instrumental para ejecutar los actos sexuales. De esta manera, la condena de cuatro años de prisión queda definitivamente confirmada.

Un caso iniciado en 2017

Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando Santi Mina se encontraba en Mojácar junto a otros amigos. Según los hechos declarados probados por los tribunales, el futbolista entró en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca, donde se encontraba la mujer.

La Audiencia Provincial de Almería condenó inicialmente al futbolista a cuatro años de prisión y estableció una indemnización de 50.000 euros por daño moral. Posteriormente, el TSJA confirmó la pena de cárcel, aunque redujo la indemnización a 25.000 euros.

La defensa recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, que ahora ha rechazado todos los argumentos planteados. El alto tribunal considera que la sentencia recurrida aplicó correctamente la legislación y que los hechos probados permiten mantener la condena.

La resolución pone fin a la vía del recurso de casación y deja firme la condena de cuatro años de prisión para Santi Mina. El Supremo mantiene además la indemnización de 25.000 euros a la víctima y la absolución de David Goldar.

El fallo supone así el cierre de la vía judicial ordinaria para revisar esta condena, después de un procedimiento iniciado por unos hechos ocurridos hace más de nueve años en Mojácar.