Infantino tiende la mano a las 211 federaciones mundiales para reformar la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha mostrado "totalmente abierto" a abordar una reforma estructural en el organismo rector del fútbol mundial. A través de una carta dirigida a los vicepresidentes, miembros del Consejo y a los presidentes de las 211 asociaciones miembros —así como en una publicación en su cuenta de Instagram—, el dirigente suizo ha anunciado su intención de impulsar una revisión profunda de la institución para afrontar los desafíos y oportunidades del fútbol actual.

Para llevar a cabo este proceso, Infantino ha trasladado dos propuestas concretas al Consejo de la FIFA. La primera consiste en encargar una revisión externa e independiente del marco actual de gobernanza sobre las principales iniciativas estratégicas del organismo. La segunda plantea establecer una consulta directa, estructurada y con plazo determinado entre las confederaciones, las asociaciones miembros y los actores clave del sector para fortalecer la toma de decisiones.

"Las instituciones fuertes no esperan a que sus sistemas fallen antes de considerar cómo pueden mejorarse. La FIFA pertenece por igual a las 211 asociaciones miembros y todas tienen una voz igualitaria. El fútbol es para todos, en todas partes, y ese principio seguirá guiando nuestra labor", ha dicho el dirigente suizo, de 56 años y que lleva casi 11 en el cargo (desde febrero de 2016).

Dudas sobre el alcance real de las reformas

Pese a la contundencia del anuncio, diversos sectores del fútbol internacional señalan que la propuesta no responde a las demandas más urgentes de transparencia.

Así, las iniciativas de Infantino omiten menciones a su controvertida decisión de intentar privatizar la Copa del Mundo —mediante la creación de una entidad comercial de 20.000 millones de dólares que gestione el torneo junto a inversores privados, incluyendo la familia Kushner, que es afín a Donald Trump—, así como al polémico caso de la suspensión cautelar de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun durante la cita mundialista.

La presión sobre la cúpula directiva se ha intensificado desde Europa. La UEFA ha manifestado formalmente la pérdida de confianza en el mandatario suizo y trabaja en la búsqueda de un candidato alternativo para las próximas elecciones presidenciales, que están programadas para el 18 de marzo de 2027. Además, la confederación europea ha iniciado acciones judiciales en Estados Unidos para exigir la revelación de todos los documentos relacionados con el plan de inversión privada.

A estas exigencias se ha sumado Debbie Hewitt, presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), vicepresidenta de la FIFA y miembro de su Consejo. Hewitt remitió una carta a Infantino la semana pasada solicitando máxima transparencia sobre las negociaciones con los fondos privados y el detalle de las circunstancias que permitieron a Folarin Balogun eludir su partido de sanción gracias a la mediación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudiendo jugar así la eliminatoria de octavos de final contra Bélgica.