JJ Gabriel desencadena una batalla: Barça y Madrid aceleran por la nueva perla del fútbol europeo

JJ Gabriel se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de jóvenes talentos. El futbolista, considerado una de las grandes promesas de su generación, ha comunicado al Manchester United que no pretende continuar en el conjunto inglés, abriendo una batalla entre algunos de los clubes más importantes de Europa.

El delantero, que ha destacado especialmente en las categorías inferiores del United, está en el punto de mira de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Múnich y PSG. Su situación se ha complicado todavía más después de que su entorno haya empezado a estudiar seriamente la posibilidad de trasladarse al fútbol español.

Deco mueve ficha

En las últimas horas, el Barcelona ha intensificado sus movimientos. Según las informaciones publicadas, Deco se reunió el pasado sábado con Ali Barat, representante de JJ Gabriel, para tratar la situación del joven futbolista. La reunión se produjo pocos días después de que Gabriel y su familia pasaran por Barcelona.

La relación entre el agente y el Barça añade un elemento interesante a la operación. Barat también será el nuevo representante de Raphinha, después de que el brasileño decidiera cambiar de agente. El vínculo entre ambos lados podría facilitar las conversaciones, aunque no significa que el fichaje esté cerrado.

El Barcelona intenta convencer al futbolista mediante un proyecto deportivo que le permita continuar con su progresión y acercarse al primer equipo. El club azulgrana no es, sin embargo, el único que trabaja en la operación.

El Madrid también está muy atento

El Real Madrid aparece igualmente entre los principales candidatos. El club blanco estudia la operación con detenimiento y mantiene contactos con el entorno del futbolista. Además, las informaciones apuntan a que la propuesta económica madridista sería superior a la del Barcelona.

La decisión, por tanto, no dependerá únicamente de una cuestión económica. El proyecto deportivo, el papel que pueda tener el futbolista en cada club y la relación con su entorno serán factores importantes en una operación que todavía permanece abierta.

El 6 de octubre, fecha clave

La cuenta atrás ya ha comenzado. JJ Gabriel cumplirá 16 años el próximo 6 de octubre, una fecha especialmente relevante para su futuro. Su ascendencia irlandesa y chipriota le permite contar con vías para disponer de documentación europea, un elemento importante para una posible salida del Reino Unido.

Mientras tanto, la pelea por el joven talento continúa. Ali Barat y Jorge Mendes aparecen como dos de los representantes que han ganado protagonismo alrededor del futbolista, en una carrera paralela por convertirse en la figura de confianza de Gabriel y su familia.

El Manchester United, por su parte, intenta gestionar una situación que se ha complicado rápidamente. Gabriel llegó a entrenar con el primer equipo y estaba considerado uno de los grandes proyectos de futuro del club, pero su decisión de no continuar ha cambiado por completo el escenario.

Barcelona y Real Madrid ya han movido ficha. Bayern y PSG siguen atentos. Y el 6 de octubre se acerca como la fecha que puede marcar el siguiente capítulo de la carrera de JJ Gabriel.