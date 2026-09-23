La prensa marroquí sale en defensa de Anas Laghrari tras la polémica de las camisetas de Ceuta

La tensión geopolítica y el deporte de élite vuelven a cruzarse en los pasillos del Bernabéu. El financiero franco-marroquí Anas Laghrari, una de las figuras más influyentes en el entorno del presidente Florentino Pérez y arquitecto en la sombra de los grandes proyectos del Real Madrid, se ha convertido en uno de los principales focos de las críticas a cuenta de la polémica provocada por el gesto de Vinícius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté en el estadio Martínez Valero.

Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre, en los prolegómenos del partido liguero Elche-Real Madrid (2-3), los tres jugadores blancos decidieron ocultar de sus camisetas el mensaje "Todos somos caballas" de apoyo a Ceuta -desmarcándose del comportamiento que sí tuvieron sus compañeros que fueron titulares y que mostraron la prenda con absoluta normalidad-, en un momento de máxima tensión diplomática entre España y Marruecos.

El gesto no pasó ni mucho menos desapercibido, provocando de inmediato una profunda indignación en varios sectores de la afición y la opinión pública españolas. Ante este revuelo, el Real Madrid se apresuró a matizar, tras ser consultado por Libertad Digital, que la adhesión a la campaña era voluntaria y que cada deportista disponía de "plena libertad" para sumarse o no.

"El vestuario es un grupo humano con diferentes sensibilidades (…) Cada jugador debe poder pensar y actuar conforme a sus propias convicciones. La libertad individual está por encima de todo", añadieron fuentes del club blanco a este periódico.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no consiguieron frenar las especulaciones sobre la existencia de supuestas presiones internas.

"Tentáculos" marroquíes en el Real Madrid

Este miércoles, el diario marroquí online Bladi.net ha provocado un artículo, titulado 'Anas Laghrari se convierte en el chivo expiatorio de Marruecos por las tensiones en el Real Madrid', donde realizan una encendida defensa del asesor de Florentino Pérez.

Bladi.net se hace eco de una información publicada por el diario Qué! (con el titular 'Los tentáculos de Marruecos en el Real Madrid de Florentino Pérez: Anas Laghrari, Ceuta y las sospechas del madridismo'), donde se explica que Laghrari es objeto de una catarata de reproches y sospechas, que vienen circulando desde el inicio del conflicto, al sugerir que la ascendencia de este asesor sobre la cúpula del club habría influido de alguna manera en el gesto de Vinícius, Mbappé y Konaté en Elche.

Pese al alcance de estas afirmaciones, el propio periódico reconoce en su análisis que hasta la fecha no se ha podido establecer ninguna prueba objetiva ni vínculo directo que demuestre una intervención de Laghrari en el gesto de los dos futbolistas franceses y el brasileño.

Un peso pesado de la economía blanca sin cargo institucional

Nacido en Casablanca en 1984 y cofundador de la firma de inversión Key Capital Partners, Anas Laghrari no ostenta formalmente ningún cargo ejecutivo ni figura en el organigrama oficial del Real Madrid. Pese a ello, es de sobra conocido que se ha consolidado como uno de los hombres de máxima confianza de Florentino Pérez en el terreno estratégico y financiero. Su firma fue clave en la estructuración de la financiación para la remodelación del Santiago Bernabéu y su papel resultó fundamental en el diseño de la propuesta de la Superliga europea.

Esa notable cuota de poder en la sombra, unida a la falta de un nombramiento formal, ha servido de munición en los últimos meses a los sectores más críticos con la gestión de la Junta directiva, convirtiéndolo en un blanco idóneo para las acusaciones en momentos de tensión geopolítica entre España y Marruecos.

Hechos que contradicen la tesis de la imposición

Pese al ruido mediático, diversos acontecimientos recientes debilitan la hipótesis de un veto o de una directriz política impuesta desde los despachos por el consejero franco-marroquí. Tan solo unos días después de la polémica en el partido ante el Elche, el propio Florentino Pérez encabezó una delegación oficial a Ceuta acompañado por figuras emblemáticas del madridismo como el presidente de honor del club, José Martínez Pirri -que además es ceutí-, y el director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño.

Durante la visita, Florentino firmó en el libro de honor de la ciudad y trasladó públicamente su respaldo y afecto a los vecinos, argumentando además que el viaje estaba programado desde hacía semanas. Al mismo tiempo, colectivos de animación de la entidad como la Grada Fans han seguido exhibiendo con normalidad banderas y símbolos de Ceuta en las gradas del Bernabéu. Bajo estas circunstancias, resulta difícil sostener la existencia de un bloqueo institucional u orden generalizada dentro del club para evitar manifestaciones de apoyo a la ciudad española.

Por el momento, el caso de Anas Laghrari refleja el delicado equilibrio en el que se mueve la gobernanza de los grandes clubes europeos. Aunque las preguntas sobre el peso de asesores externos en la política económica de la entidad siguen siendo objeto de debate legítimo, en el 'caso Ceuta' la controversia parece responder más al perfil del personaje y a la coyuntura diplomática que a evidencias reales de una injerencia política sobre tres futbolistas como son Mbappé, Vinícius y Konaté.