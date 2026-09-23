Achraf Hakimi irá a juicio por violación tras la decisión del Tribunal de Casación

Achraf Hakimi tendrá que afrontar un juicio por una acusación de violación. El Tribunal de Casación francés ha confirmado este miércoles el enjuiciamiento del internacional marroquí, que había recurrido la decisión de llevarlo ante una corte criminal por unos hechos denunciados en febrero de 2023. La resolución supone el cierre de la vía de recurso que le quedaba al futbolista para intentar evitar el proceso judicial.

Recordemos que el jugador del Paris Saint-Germain siempre ha negado las acusaciones y ha defendido que se trata de una acusación falsa. Su defensa había recurrido la decisión adoptada en junio por el Tribunal de Apelación de Versalles, que confirmó el envío del futbolista a juicio después de que un juez de instrucción considerara que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento.

La decisión del Tribunal de Casación llega después de más de tres años de investigación. Hay que puntualizar que los hechos se remontan a la noche del 24 de febrero de 2023, cuando una joven de 24 años acudió al domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París.

Según el relato de la denunciante recogido durante la investigación, ambos se habían conocido semanas antes a través de Instagram. La mujer explicó que acudió a la vivienda del futbolista en un vehículo con conductor solicitado por él. Allí, según su declaración, Hakimi la besó y realizó tocamientos sin su consentimiento antes de agredirla sexualmente.

La joven aseguró además que consiguió apartar al futbolista y contactar por mensaje con una amiga, que posteriormente acudió a recogerla. Al día siguiente se presentó en una comisaría para relatar lo ocurrido.

Imputado desde 2023

El jugador fue imputado en marzo de 2023 y quedó sometido a control judicial durante la investigación. Desde el comienzo del caso, Hakimi ha rechazado la acusación. Su defensa ha sostenido que los elementos reunidos durante la investigación no justificaban el envío a juicio y ha pedido que se archivara el procedimiento.

La situación cambió en febrero de 2026, cuando un juez de instrucción ordenó que el futbolista fuera juzgado por una corte criminal. Posteriormente, la decisión fue recurrida y el Tribunal de Apelación de Versalles confirmó en junio que debía celebrarse el juicio. En aquella resolución, la justicia francesa consideró que existían elementos suficientes para justificar el enjuiciamiento.

El recurso ante el Tribunal de Casación constituía la última vía de Hakimi para intentar frenar el proceso antes del juicio. La decisión conocida este miércoles confirma que el procedimiento seguirá adelante.

La abogada del futbolista, Fanny Colin, no había realizado inmediatamente declaraciones tras conocerse la decisión. En anteriores fases del procedimiento, la defensa había insistido en la existencia de elementos que, a su juicio, respaldaban la versión del jugador.

Desde la representación de la denunciante, en cambio, la resolución fue recibida como un paso adelante. Su abogada, Rachel-Flore Pardo, aseguró que su clienta mantiene su intención de continuar hasta el final del procedimiento después de varios años de recorrido judicial. Por su parte, el abogado Bertrand Périer destacó la solidez del razonamiento empleado por el Tribunal de Apelación de Versalles.

La confirmación del Tribunal de Casación no supone una declaración de culpabilidad. Hakimi mantiene su derecho a la presunción de inocencia y será durante el juicio cuando las partes podrán presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal competente. La fecha del proceso deberá determinarse dentro del calendario judicial francés.

Después de tres años de investigación, recursos y decisiones judiciales, el caso entra así en una nueva fase: la celebración del juicio en el que deberán examinarse los hechos denunciados y las distintas versiones de lo ocurrido aquella noche de febrero de 2023.