El Balón de oro y los comunicados del Real Madrid contra Juanma Castaño y Javier Tebas fueron los temas principales de la tertulia de este martes en El Primer Palo en EsRadio con JUanma Rodríguez, Paul Tenorio, Dani BLanco, Paco Rabadán y Sergio Fernández

También la lesión de Fede Valverde con el traumatólogo Victor Lainez que manifestó que "un esguince de grado tres es complicado que te permita jugar en un mes pero hay muchos avances ultimamente". El Tiempo de Revisión del CTA consideró este martes que Kang in Lee debió ser expulsado a lo que Juanma Rodriguez dijo "y ahora, ¿qué?"

El Balón de Oro y los esfuerzos de Kylian Mbappe para obtener el voto africano también fue objeto de debate. Sergio Fernández dijo que "esto es una idotez. Alguien debería decirle que estas cosas están fuera de lugar"

En los futbolistico también se estableció un interesnate debate por las posiciones de Mbappe y Vinicius. Paul Tenorio defendió que este año Vini hace más esfuerzos defensivos" a lo que Paco Rabadán rebatió "no estoy del todo de acuerdo. Ya se ha quejado al cuerpor técnico Marc Cucurella".Sergio Fernández afirmó que "Vinicius nunca va a bajar a defender. ese jugador no existe y nunca va a exisitr. El aficionado blanco debería saberlo"