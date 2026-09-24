Una broma viral en Francia, el "Melón de oro"· parodiando al Balón de Oro, la llegada de Javier Aguirre a Mestalla para entrenar al Valencia y la irrupción del chico de 16 años JJ Gabriel, pretendido por varios equipos en Europa, fueron los temas principales de la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodríguez, María Trisac, Israel Iñiguez, Paul Tenorio y Alfredo Somoza.

Sobre la llegada de Aguirre a Valencia casi todos los contertulios estaban de acuerdo "va a ser una persona que levante este proyecto" decía Somoza mientras que Israel comentaba "le tiene que dejar trabajar y lo van a hacer. Va a ser un éxito".

Paul Tenorio tenía más reticencias "es verdad que es un entrenador canchero pero precisamente por eso este Valencia quizá despegue". Nuestro compañero Héctor Gómez del programa Tribuna Deportiva en Valencia destacaba de Aguirre que viene "de la mano de Braulio y eso se nota. El equipo le ha puesto una clausula de un año más si llega a Europa League y es cierto que va a cobrar la mitad que Corberán. Es un detalle y un reto"

Sobre JJ Gabriel, el periodista de La Media Inglesa José Alberto Chozas destacó que "es complicado ver la ñliga sub-18 inglesa pero este chico tiene calidad y es pretendido por los mejores equipos del mundo"