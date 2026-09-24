Tras siete victorias consecutivas en Liga, uno de los mejores arranques de competición que se recuerdan al Barcelona, las sensaciones son muy positivas. Además de esos veintiún puntos y treinta y un goles a favor, la impresión de que es complejo meterle mano a esta máquina engrasada a la perfección por Hansi Flick y, lo que es más importante, una sensación de solidez máxima que hacen que el equipo azulgrana sea favorito al título.

Se marcharon la friolera de cincuenta y cuatro goles de golpe, entre Lewandowski, Rashford y Ferrán Torres pero ha aparecido Raphinha un delantero centro que no lo es pero que se disfraza de ello para tapar las carencias evidentes que tiene el equipo culé. No hay que ser un genio para saber que la posición ideal del brasileño, aunque haya marcado doce goles en siete partidos, no es esa aunque ahora parezca Superman.

Existe un mundo ideal en el que toda la gente piensa que esto va a seguir igual toda la temporada. Que Raphinha llegará a marcar casi cincuenta goles y que nunca fallará en sus definiciones. Que nadie se lesionará, que físicamente el grupo de Flick competirá con la misma intensidad durante el curso. Todo eso está muy bien pero llegarán los malos momentos porque en todos los equipos pasa. Y en el Barcelona pasará también, de eso no cabe duda.

Y en ese momento todo el mundo tendrá que estar preparado. Listo para que Lamine falle ese pase que da al milímetro en este momento. Listos para que Dani Olmo, Fermín, Pedri, Rodri, Gordon y Adeyemi no estén a un nivel como el que están ahora. Y listos para que haya derrotas, para que haya baches y para que el equipo se pueda tambalear. Para eso está hecha una familia, para demostrar en los peores momentos que saben salir a flote.

Está claro que el equipo no es perfecto y esas imperfecciones son las que pueden hacer palidecer el proyecto. La defensa no es sólida aunque está en un nivel óptimo pero es la zona que peor tiene confeccionada Flick con sólo un central de garantías, Cubarsí, y otros que parecen parches en lugar de defensas sólidos. Gerard Martín cumple pero es lateral, no central, Cancelo está bien pero no es el defensa izquierdo con el que todos los culés se irían al fin del mundo, Eric García es central y no lateral derecho. Y Christensen y Balde juegan poco y, cuando lo hacen, como el danés, se lesionan bastante.

En esas está Flick para empezar a pensar que tiene que estar preparado para la crítica. Justo cuando mejor estás es cuando tienes que ser capaz de atisbar lo que puede venir. El Barcelona puede ganar los treinta primeros puntos del curso de corrido y, comentan, incluso, que han hecho la preparación para que sea así. Pero luego tendrá que lidiar con el bajón físico habitual y con el duro invierno donde al Barcelona se le han ido puntos sistemáticamente los últimos años.

Y está la Champions. La competición en la que el Barcelona falta a la final desde junio de 2015 y que, aún peor, ni se acerca a competir. Solo con dos excepciones palmarias. En 2019 tenía la final en su mano pero una noche nefasta en Liverpool le impidió llegar. Y en 2025 una jugada mal defendida en el tiempo de descuento en San Siro no le permitió acceder a una final para la que ya tenía los billetes.

Y la sensación parece que sea esa. Esto no ha hecho más que comenzar y da la impresión de que al Barcelona no le va a dar para competir a lo grande en Europa. Primero porque los problemas defensivos no se han hecho un boquete contra los siete rivales en Liga porque ha sido un calendario demasiado benévolo. Y eso que sólo Valencia y Elche no le marcaron gol. En los demás encuentros han encajado, algo que no tendrá remedio cuando los partidos grandes se le vengan encima.

Que no sirva esto para que, como pueden pensar algunos, sea un contragafe. Predecir lo que será malo cuando no hay ningún motivo para pensarlo. Lo que sucede es que uno ha visto ya mucho fútbol, quizá demasiado. Esto pasa. Hay que estar preparado para cuando la pelota no quiera entrar.