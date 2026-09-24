El diagnóstico de Cucurella sobre el Madrid: ¿Cómo defender con Mbappé y Vinícius?

El futbolista del Real Madrid Marc Cucurella ha analizado la actualidad del conjunto blanco tras un inicio de campaña marcado por la irregularidad y que ha sido zarandeada de lado a lado con fuerza tras su derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

El ex del Chelsea habló en el programa El Larguero de las actuaciones arbitrales con el Real Madrid: "No me gusta decir que perdimos por el árbitro porque, si hubiésemos marcado cuatro goles, pues seguramente hubiésemos ganado (...). Pero creo que sí que en un partido de este nivel sí que influyó bastante".

Además, Cucurella quiso posicionarse del lado de su entrenador, José Mourinho, y recalcó su papel paternal en el día a día: "Es muy buena gente y muy cercano. De momento, siempre está de buen humor, eso es importante".

Respecto al vestuario, el campeón del mundo con España defiende que no hay varios barcos dentro del mismo, sino uno solo en el que van todos: "A nosotros en el Madrid, sobre todo por las características de nuestros jugadores, nos gusta correr mucho, nos gusta hacer ataques muy rápidos y es verdad que muchas veces nos toca correr más. Pero yo creo que no hemos acabado antes del parón de selecciones de la mejor manera. Empezamos bien, pero poco a poco creo que todo es un proceso. Está claro que a todos nos gustaría ganar todos los partidos de goleada, pero lo importante es que somos una buena piña".

Cucurella analizó también cómo tienen que actuar en defensa cuando Mbappé o Vinícius Júnior no terminan de unirse a la presión: "Los defensas nos tenemos que adaptar un poco a ellos, a su estilo, y yo me imagino que poco a poco pues ellos también se tendrán que adaptar a nuestro estilo, a saber pues que quizás hay momentos del partido que tenemos que tener posesiones más largas, controlar más el partido porque así también dejas tiempo a que todo el equipo se meta en campo contrario. Si pierdes, pues estamos más cerquita y son cosas que en este verano casi no hemos tenido pretemporada".

Y mandó un mensaje de unión, no solo dentro del vestuario, sino también tácticamente en el césped: "Todos estamos en el mismo barco, en el sentido de que todos vemos que hay cosas que mejorar, todos vemos que muchas veces nos quedamos partidos, todo el mundo ve que a veces atacamos demasiado rápido y no damos pausa. Pero al final pues es difícil porque todo el mundo lo hace con la buena intención".

Por último, el lateral zurdo valoró su presente con la Selección española y los inminentes retos en la Liga de Naciones. Pisar un escenario histórico como Wembley ante Inglaterra supone un aliciente enorme para un grupo joven pero ambicioso. Para Cucurella, mantenerse en las convocatorias de Luis de la Fuente es un verdadero honor que exige dar el máximo nivel, confiando en prolongar la exitosa dinámica del combinado nacional.