El primer ministro británico, Andy Burnham, es partidario de derogar la prohibición impuesta en los años 80 en Inglaterra y Gales de consumir alcohol en las gradas en los partidos de fútbol, al considerar que es "discriminatoria", puesto que no se aplica a otros deportes.

Burnham reafirmó su posición durante su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque fuentes del Gobierno han dicho posteriormente que no hay planes concretos para revisar la legislación vigente.

Preguntado por los periodistas sobre si aún opinaba que los hinchas deberían poder beber en la grada, el jefe del Gobierno laborista, que es seguidor del Everton, mantuvo que seguía pensando así. "No creo que sea justo que los aficionados al fútbol sean objeto de un trato diferenciado, y así lo he expresado", declaró. "Creo que esa legislación se remonta a una época en la que el fútbol era muy diferente y pienso que hay razones para acabar con esa discriminación", añadió.

Prohibición de 1985

El Gobierno de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher introdujo la prohibición en 1985 para las cinco primeras divisiones en los estadios de Inglaterra y Gales (el resto de territorios británicos tienen sus propias competencias), en un momento de elevada violencia asociada al fútbol.

La Asociación de Hinchas de Fútbol (FSA, en inglés) ha acogido con satisfacción las palabras del primer ministro y recuerda que se han llevado a cabo con éxito pruebas piloto que permiten consumir alcohol en las gradas en el fútbol femenino.

Sin embargo, la Unidad de Policía del Fútbol advierte de que sería "muy imprudente" introducir cambios sin consultar debidamente a las fuerzas de seguridad.

Un portavoz ha señalado que los representantes policiales están dispuestos a reunirse con Burnham para "explicar los desafíos que estos cambios propuestos plantearían para la labor policial y la seguridad de los trabajadores y los aficionados". "En otros deportes no se producen los niveles de violencia y comportamiento delictivo entre los aficionados que se dan en el fútbol, aunque se trate de una minoría, y el alcohol suele desempeñar un papel importante en los comportamientos violentos y los altercados", ha agregado.