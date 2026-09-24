La brutal hemeroteca del Real Madrid contra Juanma Castaño tras sus ataques a RMTV

El enfrentamiento entre el Real Madrid y determinados medios de comunicación ha entrado en una nueva fase. En los últimos días, el nuevo episodio tiene como protagonista a Juanma Castaño, director y presentador de El Partidazo de COPE, después de la polémica generada por un artículo en el que comparó Real Madrid TV con el diario Gara.

Recordemos que la comparación provocó una contundente respuesta del club, que calificó las palabras del periodista de "deplorables" e "inadmisibles" y anunció que estudiaría las medidas que considerase oportunas. Castaño terminó reconociendo que la comparación había sido excesiva y pidió disculpas públicamente.

Pero sus disculpas no han cerrado la polémica. Todo lo contrario. Tanto que el Real Madrid ha decidido elevar la respuesta y ha difundido en sus redes sociales un vídeo de más de tres minutos dedicado exclusivamente al periodista. El montaje, difundido por los canales oficiales del club, recupera diferentes declaraciones y episodios protagonizados por Castaño a lo largo de los últimos años.

El hilo conductor es una frase pronunciada por el periodista tras disculparse por la comparación con Gara. Castaño mantuvo entonces su crítica al canal oficial madridista y afirmó que, a su juicio, Real Madrid TV "miente, manipula, señala y hostiga".

El club ha utilizado precisamente esos cuatro conceptos para construir su respuesta. A través de diferentes fragmentos de archivo, Real Madrid TV contrapone esas acusaciones con declaraciones anteriores del comunicador que considera ejemplos de una actuación similar. No obstante, el vídeo no incorpora una nueva declaración institucional del club, sino que se apoya fundamentalmente en imágenes, audios y fragmentos de entrevistas y programas.

El episodio de Kroos y las elecciones del Real Madrid

Uno de los primeros episodios recuperados se remonta a las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid. Castaño aseguró entonces que el entorno de Enrique Riquelme, candidato opositor a Florentino Pérez, trataba de incorporar a Toni Kroos a su proyecto.

El exfutbolista alemán reaccionó en redes sociales con varios emoticonos de Pinocho, una respuesta que el Real Madrid interpreta en su vídeo como una desautorización de aquella información. Por ello, el montaje recupera este episodio para cuestionar la acusación de que Real Madrid TV sería un medio dedicado a difundir información manipulada y sí, en este caso, Juanma Castaño.

Otro de los momentos centrales del vídeo se sitúa en 2018, después de la clasificación del Real Madrid frente a la Juventus en la Champions League. El partido estuvo marcado por el penalti señalado sobre Lucas Vázquez en los últimos minutos. Castaño calificó entonces lo sucedido como un "escándalo de tamaño mundial".

El Real Madrid contrapone aquellas palabras con la reacción del periodista tras la remontada del Barcelona frente al PSG, también en 2018. En aquella ocasión, Castaño definió el 6-1 como "una gesta" y "un partido inolvidable". El contraste ya había provocado entonces la reacción de Isco Alarcón, que publicó en redes sociales: "Una profesión, dos varas de medir. Vergonzoso".

Vinicius, Cubarsí y Athenea también aparecen en el vídeo

El Real Madrid recupera además declaraciones de Castaño sobre Vinicius. En uno de los fragmentos, el periodista afirmó que el brasileño "no tiene solución", aunque también reconoció su condición de uno de los mejores futbolistas del mundo.

Pero no solo eso, sino que el montaje incorpora igualmente una entrevista a Pau Cubarsí en la que Castaño preguntó al defensa del Barcelona si tenía amigos del Real Madrid y realizó un comentario sobre los aficionados madridistas de su localidad.

Otro episodio afecta a Athenea del Castillo. El vídeo del conjunto madridista ha querido recordar que, durante una entrevista en COPE, Castaño preguntó a la futbolista por el apodo de "Athenea del Caudillo" y le planteó si era "muy facha". La jugadora respondió entonces que las críticas no le afectaban y que se tomaba con humor ese tipo de calificativos.

El vídeo concluye con otra polémica protagonizada por Castaño relacionada con los futbolistas y el cuidado nocturno de los hijos. Sus declaraciones recibieron posteriormente la respuesta pública de la atleta Ana Peleteiro.

Con este montaje, el Real Madrid convierte su enfrentamiento con Castaño en una batalla pública y amplifica desde sus propias redes sociales una disputa que hasta ahora había tenido como escenario principal los medios de comunicación.

El movimiento llega después del comunicado del club contra las palabras del periodista y de las disculpas de Castaño por su comparación con Gara. Sin embargo, la entidad considera que aquellas disculpas no modificaron el fondo de las críticas contra Real Madrid TV.

La publicación del vídeo evidencia que el conflicto continúa abierto. El Real Madrid ha decidido responder utilizando las propias palabras del periodista y su archivo televisivo como principal argumento. Y, por ahora, el pulso entre el club y una parte de la prensa deportiva está lejos de haber terminado.