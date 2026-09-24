La geopolítica del fútbol: La guerra fría entre la UEFA y la FIFA con batalla final en Marruecos

Antes era un rumor, ahora ya es un hecho. Aleksander Čeferin (presidente de la UEFA) y Gianni Infantino (presidente de la FIFA) están en guerra y el objetivo de ambos es incompatible con el otro: quieren el control total del fútbol. El conflicto ha ido escalando progresivamente detrás del telón, pero ya no han podido controlar una guerra fría institucional, una lucha por la gobernabilidad. Hay amenazas legales, acusaciones de manipulación y un pulso por hacerse dueño del control financiero del deporte que más dinero mueve del mundo. Y de fondo una última batalla que decantará el vencedor final: las elecciones de la FIFA de 2027 en marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. ¿Qué casualidad, verdad? Marruecos de nuevo.

El detonante de esta guerra ha sido el intento comercial de FIFA conocido como Forward Enterprise, fue una filial comercial propuesta por FIFA tras el pasado Mundial. Su objetivo principal era gestionar de forma centralizada los derechos comerciales, de transmisión y operativos de los torneos de la FIFA. En otras palabras, Gianni Infantino pretendía que hubiera una inyección de capital privado externo, fondos de capital de riesgo, a cambio de la venta de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, inclyendo el propio Mundial. Dinero. Más dinero. Siempre es lo mismo.

Fue un antes y un después para muchos, incluyendo al UEFA. Aleksander Čeferin calificó está maniobra como algo "peor que la Superliga", superando todas las líneas rojas y poniendo en riesgo las bases del fútbol. La respuesta del organismo no se quedó en una crítica. Si hubiera sido así, la guerra no sería tan ardua como lo está siendo. La UEFA impulsó acciones legales y exigió transparencia en los futuros movimientos financieros de FIFA. Ceferin afeo a la FIFA, le declaró la guerra y atacó de manera personal a Infantino: "Es difícil imaginar qué tipo de personas pretendían vender un deporte que pertenece a todo el mundo", afirmó

"El fútbol no está en venta"

A UEFA se le sumaron confederaciones clave como la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol forzando a Infantino a archivar el proyecto a los pocos días de su presentación oficial. Sin embargo, la confianza institucional se había perdido y era irrecuperable. Pese a la retirada del plan comercial, la ofensiva europea no ha cesado. La UEFA ha impulsado movimientos legales en instancias internacionales para exigir la revisión de los expedientes internos de la FIFA, mientras que varias han retirado públicamente su confianza en la gestión de Infantino.

Čeferin no ha frenado en sus últimas intervenciones en las que ha cogido la bandera de la resistencia contra FIFA con el lema de "el fútbol no está en venta". Ahora FIFA es el malo de la película mientras que FIFA dice ser el protector de la tradición del fútbol, de sus valores, de los aficionados, las ligas domésticas y la meritocracia frente a la comercialización masiva de FIFA, en Zurich. No es el lema de FIFA, pero sí es su defensa. Esgriman que la UEFA está realizando una "campaña de difamación" con intereses políticos. Y es que detrás de todo esto, y quizá sea lo más importante de todo, están las futuras elecciones a la FIFA. ¿Čeferin ha aprovechado la maniobra de Infantino para posicionarse? Solo él sabe la respuesta.

En marzo en 2027 habrá elecciones a la FIFA en Casablanca, Marruecos. Es curioso que Marruecos esté ahí otra vez. Organizaron la Copa de África, también están en el Mundial de 2030 y a saber si no consiguen también la ansiada final. Infantino tiene estrechas relaciones con la Federación de Fútbol de Marruecos y con el Rey Mohamed VI. La cuestión es que UEFA está aprovechando la torpeza de Infantino, quien pretende volver a presentarse, para desgastar su figura de cara a estas elecciones. Manchar su imagen ante federaciones, jugadores y la opinión pública.

Es evidente que al FIFA está desde hace años en una estrategia clara de expandir el fútbol con más torneos, más partidos y obtener más beneficios: exprimir cada euro que permita el fútbol. Ya no solo con más selecciones en el Mundial, es la creación de la Nations Legue, un formato ampliado de la Champions Legue o saturar a los clubes con un calendario que ahoga a todos los implicados, salvo a los que están de traje en un despacho. Estas ansias por ganar más dinero chocan con la solidez económica de la FIFA cuyas reservas se estiman en más de 6.000 millones de dólares tras el ciclo mundialistas. La UEFA ha exigido que haya un reparto económico entre las más de 200 federaciones. Es otra maniobra, lógica y previsible, de Čeferin para ganarse la confianza de los votantes.

Es una guerra entre FIFA y UEFA. Es una guerra entre Infantino y Čeferin, pero lo más importante, es una lucha por definir el futuro del fútbol cuya soberanía puede cambiar de manos. Ahora pertenece a las federaciones, pero puede cambiar de manos y pasar a ser propiedad de conglomerados financieros. En realidad, como casi todo en la vida, es una pelea provocada por el dinero y quién lo maneja.