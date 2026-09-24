Lamine Yamal vuelve a defender su candidatura al Balón de Oro: «Hay pocos que hagan disfrutar como yo»

Lamine Yamal no se esconde. El delantero del FC Barcelona ha vuelto a hablar sobre el Balón de Oro durante una entrevista concedida a RTVE en la concentración de la Selección española y ha mantenido el discurso que ya había expresado en las últimas semanas: considera que tiene argumentos para conquistar el galardón.

El futbolista azulgrana ha puesto el foco en una característica que, a su juicio, le diferencia de otros candidatos: su capacidad para hacer disfrutar al espectador. "En el fútbol europeo hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera", afirmó Yamal ante las cámaras de RTVE.

Para el atacante, esa capacidad de generar espectáculo forma parte de lo que debería valorar el Balón de Oro. "Creo que el Balón de Oro tiene que ver con el jugador con el que más disfrutas y sabes que está por encima", explicó. Yamal también recordó que Neymar fue uno de sus grandes referentes precisamente por esa forma de interpretar el fútbol.

"No me arrepiento de decirlo"

Las declaraciones llegan después de que el internacional español haya recibido críticas por defender abiertamente sus posibilidades de ganar el premio. Lejos de rectificar, Yamal mantiene su postura y reivindica su sinceridad.

"La gente pide algo que luego no quiere. Piden que los futbolistas sean sinceros y cuando yo soy sincero, luego dicen: '¿Pero cómo va a decir eso?'", señaló. El jugador añadió que no se arrepiente de haber expresado públicamente lo que piensa.

Su argumento no se limita a su estilo de juego. Yamal también considera que los éxitos conseguidos durante el curso refuerzan su candidatura. El Mundial conquistado con España aparece como uno de los principales elementos que, según sus propias palabras, aumentan sus posibilidades, después de que la temporada anterior quedara marcada por la ausencia de la Champions League, conquistada por el Paris Saint-Germain.

"Este año tenemos el Mundial, entonces las posibilidades están. Mi juego también ha estado, todo ha estado. Al final ya no depende de mí", explicó el futbolista, que asegura estar tranquilo con la temporada realizada y que no cambiaría lo conseguido por la presión que rodea actualmente al premio.

Un Balón de Oro todavía abierto

La carrera por el galardón afronta sus últimas semanas antes de la gala, prevista para el 26 de octubre en Londres. Yamal figura entre los nombres que centran el debate, después de haber defendido en anteriores declaraciones que sus actuaciones y los títulos conquistados le sitúan entre los aspirantes.

Ahora, el jugador prefiere centrarse también en los objetivos colectivos. Con España tiene por delante la Nations League, una competición que todavía no ha conquistado y que afronta con especial motivación. "No tengo Nations League, entonces estoy muy motivado para poder ganarla", afirmó.

El próximo compromiso de la Selección será ante Inglaterra en Wembley. Pero, mientras llega ese partido, el debate individual continúa girando alrededor de Yamal y su candidatura al Balón de Oro. El futbolista, por su parte, mantiene intacta su manera de pensar: reivindicar su fútbol, defender sus méritos y no esconder lo que considera que merece.