Rodri detalla el interés del Real Madrid en su fichaje: "Fueron con todo"

Rodri Hernández, el futbolista del FC Barcelona, reconoció en una entrevista realizada en El Partidazo de COPE que el Real Madrid "mostró un interés" por él "desde el primer momento". El centrocampista admitió no tener "conocimiento de nada" hasta que terminó el Mundial, pero señaló que el club blanco mantuvo "un comportamiento ejemplar".

Según contó el ganador del Balón de Oro, en la rúa que realizó la selección española después de proclamarse campeones de la Copa del Mundo, fue cuando se enteró no solo del interés del Real Madrid y del FC Barcelona, sino también de "algún otro", aunque no desveló cuáles. "Y a partir de ahí entablar un diálogo con cada uno, empezar a plantear proyectos. Para mí la primera decisión fue salir del club", afirmó.

El internacional llegó al Manchester City en 2019 procedente del Atlético de Madrid y se convirtió en una pieza clave en la medular del equipo inglés. Por ello, la decisión de abandonar la disciplina fue "la más difícil" de llevar a cabo.

La tentativa del club blanco

Ante el interés del Real Madrid, reconoció que no sabe lo que es "ir al 100%" a por un futbolista, "pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo lo que tenían, cosa que yo agradezco porque hablé con partes de ellos". Unas palabras que coinciden con lo contado por Mourinho, quien dijo en El Chiringuito que habló "un par de veces" con el internacional español y "el Real Madrid le hizo una oferta muy buena".

Estos diálogos con la entidad provocaron que la decisión "fuera más complicada" y, al hilo de ello, Rodri matizó que "él me transmitió sus ganas, su idea de juego. Lo que podría aportarle es lo que querían un poco de mí y tengo que decir que me atrajo mucho". Además, confesó que es un técnico "que ha sido muy exitoso en las últimas décadas, lo que supone a nivel de carácter". "Creo que era un entrenador que me podía aportar otras cosas, igual que lo pensé de Hansi", señaló al respecto.

Rodri descartó que su fichaje estuviera motivado por un impulso del momento y se centró en el tema deportivo así como en el proyecto de futuro del club: "Donde yo creía que me iba a desenvolver mejor, donde podía relacionarme mejor con el juego. Y no solo ahora, sino la visión un poco más a años vista, de la que creo que es una generación que va a dar mucho que hablar en este Barça. Bueno, que ya estamos viendo un poco lo que supone este equipo, el crecimiento que está teniendo en estos años", subrayó.

Sobre el Balón de Oro

El futbolista señaló que la decisión sobre quién merece el Balón de Oro "está un poco más abierta y da opción a más jugadores" en esta época respecto a cuando estaban Messi y Cristiano Ronaldo. Asimismo, respecto a la opinión que tienen Mbappé y Lamine Yamal de que son ellos los que merecen llevarse el premio: "Yo creo mucho en la opinión de cada uno. Me parece genial que se consideren los mejores del mundo, para mí están en la terna", explicó.

Rodri recibió el premio en 2024 y admitió que "no te debe cambiar en algunas cosas, pero sí que te cambia", aunque "lo máximo que puedes alcanzar en el fútbol" es un Mundial. Este último hecho "lo que más nos ha cambiado es darnos cuenta de la cantidad de gente a la que hemos hecho felices. A mí me han parado miles de personas por la calle para darme las gracias porque a sus hijos les hemos hecho felices ese mes y medio", relató.