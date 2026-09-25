Juanma Castaño acusa a Florentino de una cruzada: "Has bajado un poco el nivel de tus batallas"

Juanma Castaño respondió en El Partidazo de COPE al vídeo difundido este jueves por el Real Madrid en sus redes sociales, en el que el club recopila y edita declaraciones del periodista y de su programa durante los últimos diez años. El comunicador aseguró estar "muy sorprendido" por la decisión de la entidad y señaló directamente a Florentino Pérez como responsable de la ofensiva.

"Florentino Pérez continúa esa cruzada que ha cogido contra mí", afirmó Castaño, que consideró "absolutamente inédita" la publicación de un vídeo de estas características por parte del Real Madrid. El periodista aseguró que le sorprende que el presidente madridista tenga como objetivo a un comunicador y al programa de COPE.

"Cuando tú eres presidente de una entidad como el Real Madrid y estás preocupado de Juanma Castaño y del Partidazo, quiere decir que has bajado un poco el nivel de tus batallas", señaló. El periodista comparó la situación con anteriores enfrentamientos públicos de Florentino Pérez con otras figuras y entidades.

🧐 #LaOpiniónDeJuanma ➡️ "No voy a cambiar" 🚫 "La culpa no la tiene el Real Madrid, la tiene Florentino" ❌ "Voy a seguir diciendo en El Partidazo lo que creo que tengo que decir" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UY3oxJbaJZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 24, 2026

"El problema del Madrid no soy yo"

Castaño situó el origen de la polémica en una columna publicada recientemente en ABC, en la que comparó a Real Madrid Televisión con el diario Gara, una comparación por la que posteriormente pidió disculpas. Sin embargo, considera que la respuesta del club ha ido mucho más allá de aquella controversia.

El periodista también relacionó la tensión con informaciones difundidas en su programa, entre ellas una referente a Florentino Pérez durante el partido disputado en el Metropolitano. Castaño afirmó que el presidente madridista habría mostrado su intención de abandonar el estadio si se encontraba con Enrique Riquelme.

A partir de ahí, defendió su derecho a continuar expresando sus opiniones sobre la actualidad del Real Madrid. "Aquí no voy a decir lo que quiera Florentino. Y eso es lo que peor lleva Florentino Pérez", afirmó. "Me ha convertido a mí en enemigo. Y yo creo que los enemigos están en otro sitio".

Castaño repasó algunos de los asuntos sobre los que ha opinado en los últimos meses para cuestionar que él sea responsable de la situación del club: las decisiones arbitrales, la Superliga, los problemas relacionados con los conciertos del Santiago Bernabéu, el proyecto de los aparcamientos, la renovación de Vinicius, el fichaje de Diomandé o la situación de Kylian Mbappé.

"¿Tengo yo la culpa de que le haya ido mal lo de la Superliga y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya hecho un estadio para hacer conciertos y decirlo? ¿Que se le haya caído lo de los parking y decirlo?", planteó durante su intervención.

El periodista también rechazó que vaya a modificar su línea de trabajo por las críticas recibidas. "No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos, comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima hoy", afirmó. "Me jode, sí, me jode. Pero también va en el sueldo y en mi trabajo".

Diferencia entre Florentino y el Real Madrid

En la parte final de su intervención, Castaño quiso establecer una separación entre Florentino Pérez y el Real Madrid como institución. El periodista aseguró que existen aficionados madridistas que no comparten las actuaciones del presidente y anunció que, a partir de ahora, intentará diferenciar ambas figuras cuando hable del club.

"Voy a hacer una cosa: separar Florentino Pérez del Real Madrid", explicó. "Cuando yo critique, criticaré a Florentino Pérez. Y cuando tenga que decir, como he dicho mil veces, que para mí es el mejor presidente de la historia del Real Madrid por todo lo que ha hecho y lo que ha conseguido, también lo diré. No tendré ningún problema".

Castaño también aseguró que nunca ha sido denunciado ni condenado por difundir una mentira y defendió que sus opiniones forman parte de su trabajo como periodista. "Voy a seguir haciendo la radio que hacemos aquí cada noche", señaló.

Finalmente, lanzó una invitación directa a Florentino Pérez para mantener una conversación en antena y resolver el enfrentamiento lejos de comunicados y publicaciones en redes sociales. "Este micrófono que está vacío aquí es para él. El día que quiera, como quiera. Y nos dejamos de vídeos, de comunicados y de tuits. Hablamos aquí, sin problema", concluyó.

Castaño cerró su intervención reafirmando que no piensa modificar su manera de hacer radio pese a la respuesta del Real Madrid: "No voy a cambiar. Voy a seguir así".