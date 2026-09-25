El posible Balón de oro para Lamine Yamal en otra entrevista concedida por el jugador del Barcelona fue el tema principal de la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodríguez, David Sánchez, Paco Rabadán y Dani Blanco

"Es un pedante de manuel" dijo Dani Blanco. "es imposible que alguien no crea que esto es impostado" a lo que David Sánchez apuntó "es que hay un cambio de opinión desde hace tres semanas. lamine decía una cosa y ahora dice otra"

Paco Rabadán apuntó al "tremendo sin sentido que empieza a tener el premio. la turra que están dando es insoportable". Para Juanma Rodriguez "el madridista empieza a sentir rechazo por el premio. Es inaguantable"

El periodista en Barcelona Marçal Lorente entró en el programa para hablar desde la ciudad condal de las cuentas del Barcelona. "El equipo está en quiebra técnica. este dinero no se va pode devolver"