El Manchester City, culpable de 114 de las 115 infracciones de las que se le acusa

Noticia bomba la que llega desde Inglaterra. El Manchester City, declarado culpable de 114 de las 115 infracciones de las que se le acusa. Esta es la información publicada por David Ornstein. "Manchester City declarado culpable en prácticamente todas las acusaciones relacionadas con infracciones de las regulaciones financieras de la Premier League. #MCFC espera apelar contra el veredicto emitido por la comisión independiente. Sanciones por decidir, proceso en curso", reza el tuit del periodista británico.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester City found guilty on virtually all charges relating to breaches of Premier League financial regulations. #MCFC expected to appeal against verdict issued by independent commission. Sanctions undecided, process ongoing @TheAthleticFC https://t.co/Muxqp4beK9 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2026

El Manchester City se enfrentaba a 115 cargos presentados por la Premier League por presuntas violaciones de las Reglas de Juego Limpio Financiero (Financial Fair Play). La investigación abarca un periodo de nueve años, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, cursos en los que el City logró un posicionamiento excepcional a nivel deportivo con fichajes de relumbrón.

El club está acusado de proporcionar información financiera engañosa sobre sus ingresos por patrocinio, ocultar los costes operativos reales y utilizar contratos paralelos ocultos para pagar a futbolistas y entrenadores mediante fondos externos no declarados. Además, la Premier League acusa al club de incumplir las normas de sostenibilidad financiera de la UEFA y de obstruir la investigación de forma sistemática al negarse a facilitar los documentos requeridos desde el año 2018.

¿Qué puede ocurrir?

El veredicto final de este proceso judicial podría acarrear sanciones históricas y sin precedentes para la entidad, desde multas económicas multimillonarias y una deducción masiva de puntos en la clasificación, hasta la retirada de los títulos de liga conquistados durante los años bajo sospecha. Incluso se habla de la expulsión directa de la Premier League.

El Manchester City ha sumado en ese periodo nueve títulos oficiales en suelo inglés. Eso sin contar las posteriores conquistas de, entre otros, el título de la Champions. Todo ello con sus mejoras deportivas y grandes inversiones.